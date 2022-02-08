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«Графики достаточно жесткие»: фундамент СКИФа планируют залить до осени

Строительство идет в Кольцово

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Общий вид на СКИФ, цифровая модель

Общий вид на СКИФ, цифровая модель

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До осени 2022 года планируют залить фундамент центра коллективного пользования СКИФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— В этом году полностью должен быть залит фундамент. То есть, до осени вся вот эта бетонная 3-метровая подушка, полностью будет завершена. Планировка территории площадки, которая выделена. Параллельно будет осуществляться выпуск оборудования, который ведется в течение 2-х лет. Сегодня оно выпускается на заводе при ИЯФ. Работа идет в графике, графики достаточно жёсткие, пока мы укладываемся — к концу 2023 — началу 2024 мы запустим первую станцию, — сказала Ирина Мануйлова.

Зарождение проекта СКИФ случилось в 2018 году по поручению Владимира Путина. Он приезжал в Новосибирск в феврале и на совете по науке и образованию поддержал идею сибирских ученых о создании мощного источника синхротронного излучения. Тогда задумывалось, что новый центр привлечет молодые кадры и разовьет инфраструктуру. Главной целью проекта стало получение новых фундаментальных знаний в разных сферах. В августе началось строительство — здесь мы рассказывали про проект подробно.

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