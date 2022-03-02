«Будут проблемы с дорожным движением»: СГК отремонтирует 12 километров теплосетей в Новосибирске — карта работ

В Новосибирске СГК приступает к ремонтам теплотрасс. Опубликован список улиц и инвестиций на 2022 год.
— Мы в этом году приступаем к реализации программы долгосрочных инвестиций, альт-котельных. Общий объем инвестиций — 20,5 миллиарда рублей на 10 лет. На 2022 год был заявлен минимальный объем в 200 миллионов рублей, но принято решение начать более масштабные инвестиции. В 2022 году будет 1 миллиард 200 миллионов рублей, — поделился цифрами директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — И капитальный ремонт остается в плане в больших объемах, чем в прошлом году. Мы закупили все материалы на объекты, представленные на карте. Проводится работа с подрядчиками. За пять лет аварийность теплосетей выросла на треть.
Суммарно по двум программам — инвестиционному и капитальному ремонту — будет выполнено 12 километров теплосетей. Из них на капительный ремонт приходится 3,3 километра.
— Мы понимаем, что будут проблемы с дорожным движением. Нас ждет прорабское лето, — добавил Андрей Колмаков.
Также можно посмотреть все ремонты на интерактивной карте.
В начале февраля стало известно, что в Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла 11 лет назад.
Изношенные сети — острая проблема столицы Сибири, но решается она медленно. В сентябре 2021 года гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин, сменивший на посту Степана Солженицына. Редактор НГС Елена Гурьянова встретилась с новым топ-менеджером СГК, чтобы обсудить все эти проблемы и рост цен на отопление.