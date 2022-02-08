На ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока на четверть миллиарда рублей — их отключат одновременно

В Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют одновременно два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла 11 лет назад.

— ТЭЦ-5 в этом году остановит для капремонта энергоблоки № 5 и 6, в составе каждого из которых объединены котел, турбина и генератор. Вложения в проекты составят суммарно около 250 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе СГК. — Ремонт энергоблоков, включая электрофильтры, повысит не только надежность, но и экологичность производства. В среднем снижение расхода топлива от увеличения экономичности работы после проведения капремонта по двум энергоблокам может составить порядка 30–36 тысяч тонн угля в год — примерно 600 вагонов угля.