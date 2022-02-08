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На ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока на четверть миллиарда рублей — их отключат одновременно

Работы планируют закончить до начала следующего отопительного сезона

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Проект ремонта начали готовить еще в 2021 году, сейчас СГК проводит торги на выполнение ремонта и закупает материалы

Проект ремонта начали готовить еще в 2021 году, сейчас СГК проводит торги на выполнение ремонта и закупает материалы

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В Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют одновременно два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла 11 лет назад.

— ТЭЦ-5 в этом году остановит для капремонта энергоблоки № 5 и 6, в составе каждого из которых объединены котел, турбина и генератор. Вложения в проекты составят суммарно около 250 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе СГК. — Ремонт энергоблоков, включая электрофильтры, повысит не только надежность, но и экологичность производства. В среднем снижение расхода топлива от увеличения экономичности работы после проведения капремонта по двум энергоблокам может составить порядка 30–36 тысяч тонн угля в год — примерно 600 вагонов угля.

Ранее пятый блок капитально ремонтировали в 2017 году, а шестой — в 2016 году. Проект ремонта начали готовить еще в 2021 году, сейчас СГК проводит торги на выполнение ремонта и закупает материалы.

— Часть комплектующих еще изготавливается: например, компания «Сибирьэнергоремонт» — ремонтное подразделение СГК, производит трубы для поверхностей нагрева котла, — добавили в компании. — Перед началом работ специалисты проведут на энергоблоках экспресс-испытания, чтобы уточнить показатели их работы и спланировать ремонтные мероприятия.

Пятый энергоблок отключат с апреля по июнь, шестой — с июля по 15 сентября. Работы планируют закончить до начала следующего отопительного сезона. Планируется задействовать около 200 работников.

Новый отопительный сезон в Новосибирске начался с больших трудностей — люди из самых разных районов города жаловались на холодные батареи, а из-за аварий на теплотрассах под асфальт уходили машины и даже гибли люди. Изношенные сети — острая проблема столицы Сибири, но решается она медленно. В сентябре 2021 года гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин, сменивший на посту Степана Солженицына. Редактор НГС Елена Гурьянова встретилась с новым топ-менеджером СГК, чтобы обсудить все эти проблемы и грядущий рост цен на отопление.

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