На ТЭЦ-5 отремонтируют два энергоблока на четверть миллиарда рублей — их отключат одновременно

В Новосибирске на ТЭЦ-5 отремонтируют одновременно два энергоблока, сообщили в пресс-службе СГК. Ранее подобный двойной ремонт теплоэлектростанция выполняла 11 лет назад.
— ТЭЦ-5 в этом году остановит для капремонта энергоблоки
Ранее пятый блок капитально ремонтировали в 2017 году, а шестой — в 2016 году. Проект ремонта начали готовить еще в 2021 году, сейчас СГК проводит торги на выполнение ремонта и закупает материалы.
— Часть комплектующих еще изготавливается: например, компания «Сибирьэнергоремонт» — ремонтное подразделение СГК, производит трубы для поверхностей нагрева котла, — добавили в компании. — Перед началом работ специалисты проведут на энергоблоках экспресс-испытания, чтобы уточнить показатели их работы и спланировать ремонтные мероприятия.
Пятый энергоблок отключат с апреля по июнь, шестой — с июля по 15 сентября. Работы планируют закончить до начала следующего отопительного сезона. Планируется задействовать около 200 работников.
Новый отопительный сезон в Новосибирске начался с больших трудностей — люди из самых разных районов города жаловались на холодные батареи, а из-за аварий на теплотрассах под асфальт уходили машины и даже гибли люди. Изношенные сети — острая проблема столицы Сибири, но решается она медленно. В сентябре 2021 года гендиректором Сибирской генерирующей компании стал Герман Мустафин, сменивший на посту Степана Солженицына. Редактор НГС Елена Гурьянова встретилась с новым топ-менеджером СГК, чтобы обсудить все эти проблемы и грядущий рост цен на отопление.