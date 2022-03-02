Названо число рекламных щитов, снесенных в Новосибирске ради отмененного хоккейного чемпионата

Мэрия Новосибирска пересчитала рекламные конструкции, которые в прошлом году убрали с гостевых маршрутов для подготовки к отмененному молодежному чемпионату мира по хоккею.



— В рамках подготовки к проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею комитетом рекламы и информации мэрии города Новосибирска в 2021 году была разработана концепция оптимизации размещения наружной рекламы на улицах гостевых маршрутов города. С целью реализации данной концепции в прошлом году с улиц города собственниками демонтировано 220 рекламных конструкций крупного формата. Данные работы проводились силами самих рекламных операторов, и бюджет города никаких затрат не понес, — напомнили в мэрии.

