Названо число рекламных щитов, снесенных в Новосибирске ради отмененного хоккейного чемпионата

Мэрия Новосибирска пересчитала рекламные конструкции, которые в прошлом году убрали с гостевых маршрутов для подготовки к отмененному молодежному чемпионату мира по хоккею.
— В рамках подготовки к проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею комитетом рекламы и информации мэрии города Новосибирска в 2021 году была разработана концепция оптимизации размещения наружной рекламы на улицах гостевых маршрутов города. С целью реализации данной концепции в прошлом году с улиц города собственниками демонтировано 220 рекламных конструкций крупного формата. Данные работы проводились силами самих рекламных операторов, и бюджет города никаких затрат не понес, — напомнили в мэрии.
В целом в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назвали общее число ликвидированной рекламы, которая была размещена незаконно. Так, в 2021 году на зданиях и сооружениях было демонтировано порядка 1400 незаконных конструкций. В 2020 году таких же конструкций было демонтировано 962.
В этом году, как уточнили в департаменте, в бюджете муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» на демонтаж незаконных щитов и баннеров предусмотрен миллион рублей. Точное количество баннеров, которые снесут на эти средства, в мэрии назвать не смогли:
— Количество незаконных конструкций, которые планируется демонтировать в текущем году, уточнить не представляется возможным, так как собственники таких конструкций после вынесения предписания об устранении нарушения демонтируют их сами. Силами МКУ «ГЦНР» они демонтируются в случае неисполнения требований предписаний.
Городской центр наружной рекламы планирует демонтировать незаконно размещенную рекламу в Новосибирске. На эти цели он потратит 492 тысячи рублей.
В конце прошлого года в Новосибирске снесли две рекламные конструкции на улице Нарымской — это было сделано в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею.