Полмиллиона рублей потратят на демонтаж рекламных щитов в Новосибирске, которые установили с нарушениями

«Городской центр наружной рекламы» планирует демонтировать незаконно размещенную рекламу в Новосибирске. На эти цели он потратит 492 тысячи рублей — закупка появилась вчера, 18 февраля.
— Исполнитель оказывает услуги по демонтажу рекламных и информационных конструкций, установленных и эксплуатирующихся с нарушением, с последующей транспортировкой демонтированных объектов на территорию для хранения. Результатом оказания услуги должно быть освобождение места от объекта с восстановлением нарушенных элементов городского благоустройства, — говорится в документации к аукциону.
Там же не уточняется, на каких именно улицах будут демонтирована реклама, однако называется общая площадь всех конструкций, которые планируется снести, — 324 квадратных метра.
К работам победившая компания приступит только в марте, подведение итогов аукционов намечено на 28 февраля. Демонтировать щиты и баннеры победитель должен будет в течение пяти дней. Деньги будут направлены из бюджета города на 2022 год.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию для уточнения списка улиц, где будут проводиться работы.
В январе глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Олег Хорошунов заявил, что в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею планируется освободить от рекламных вывесок центр города, в районе Оперного театра.