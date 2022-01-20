Более 1500 убранных конструкций: где в Новосибирске избавятся от назойливых вывесок

Новосибирск готовится принимать молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года. К турниру в городе приведут в порядок гостевые маршруты. Кое-где навязчивую рекламу, которая портит виды города, уже убрали. Об этом в прямом эфире сегодня рассказал глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.
Олег Хорошунов пояснил: так как до чемпионата остался всего год, на центральные магистрали и улицы комитет обращает особое внимание. Есть два основных вида рекламы, которой в связи с этим он занимается. Первый — это отдельно стоящая реклама: ситиформаты, суперсайты и билборды.
Сити-формат — отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, павильоны ожидания транспорта. Стандартный размер рекламного поля — 120 см х 180 см.
Суперсайт — это крупноформатная конструкция наружной рекламы с внешней подсветкой. Наиболее распространенные размеры рекламной поверхности суперсайтов: 15 х 5 м, 12 х 3 м, 12 х 4 м.
Билборд — щит большого размера для размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс, улиц и в других многолюдных местах.
— В прошлом году по гостевым маршрутам мы убрали 230 отдельно стоящих конструкций, билбордов. И поняли, что останавливаться на этом не будем. За пример можно взять Вокзальную магистраль. На ней с вывесками более-менее удается наводить порядок. С нее ушло 60% отдельно стоящих рекламных конструкций. Но новосибирцы говорят, что и этого мало — все равно мешает. Убрали два суперсайта 5 на 15 метров возле цирка. Убрали две конструкции, которые очень портили театр «Глобус».
Председатель комитета по рекламе и информации мэрии отметил, что система штрафов за нарушения по установлению рекламных вывесок не предусмотрена. Комитет только демонтирует незаконные конструкции.
— В 2020 году было выписано 4700 предписаний. В 2021 — 9200. То есть количество предписаний увеличилось в два раза. Что это дало? План на госпошлины в прошлом году был 2,5 миллиона, а мы сделали 14,5 миллиона. Это прямое следствие того, что люди пошли приводить рекламные вывески в порядок. С демонтажом та же ситуация: 962 вывески были демонтированы в 2020 году, 1491 — в 2021 году, — рассказал он.
Сейчас, по словам Олега Хорошунова, активно убирается звуковая реклама — некоторые компании развешивают на улицах колонки, издающие громкие звуки. Такая реклама, говорит он, незаконна. Также ведется борьба с так называемой световой рекламой — часто ее можно встретить в центре города. Она представляет собой светящиеся круги, которые заведения проецируют на асфальт:
— Только вчера мы вручили 12 предписаний на такие конструкции в центре Новосибирска.
В ближайших планах комитета — избавиться от ярких конструкций, которые загораживают вид на НОВАТ с трех сторон — на Мичурина, площади Ленина и Серебренниковской. Также внимание планируют уделить подобным конструкциям на ж/д вокзале, в Академгородке и на Богдана Хмельницкого, на так называемой «красной горке».
— Сейчас у нас есть поручение от мэра Анатолия Локтя о том, чтобы убрать сити-формат на Красном проспекте. Это такие маленькие конструкции 1,2 на 1,8 метра. Они стоят на тротуарах. Время этих конструкций вышло. Они, возможно, могут остаться только в парковых зонах, на площадях, на широких тротуарах и остановочных павильонах, где они не мешают, — добавил глава комитета.
В первую очередь, пояснил он, подобную рекламу уберут на Потанинской, Коммунистической, Советской и Мичурина. Далее приступят к уборке на улицах вторых и третьих категорий важности.
Сегодня в Дзержинском районном суде стартовал уголовный процесс в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни. Его обвиняют сразу в ряде разных преступлений.