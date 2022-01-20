Более 1500 убранных конструкций: где в Новосибирске избавятся от назойливых вывесок

Новосибирск готовится принимать молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года. К турниру в городе приведут в порядок гостевые маршруты. Кое-где навязчивую рекламу, которая портит виды города, уже убрали. Об этом в прямом эфире сегодня рассказал глава комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Олег Хорошунов пояснил: так как до чемпионата остался всего год, на центральные магистрали и улицы комитет обращает особое внимание. Есть два основных вида рекламы, которой в связи с этим он занимается. Первый — это отдельно стоящая реклама: ситиформаты, суперсайты и билборды.