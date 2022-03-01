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Часть ковидных ограничений сняли в Новосибирской области — куда теперь можно попасть без QR-кода

Особые требования сняли с 1 марта

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С 1 марта теперь без QR-кода можно посещать: парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье

С 1 марта теперь без QR-кода можно посещать: парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье

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В Новосибирской области с 1 марта частично сняты ковидные ограничения со сферы услуг. Вступила в силу часть постановления, подписанного губернатором еще на прошлой неделе.

С 1 марта теперь без QR-кода можно посещать: парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье.

Еще часть ограничений будет снята с 15 марта. В регионе возобновятся спортивные мероприятия, но количество зрителей и участников не должно превышать 70% от общей вместимости площадки.

В Новосибирской области в течение недели снижается заболеваемость коронавирусом. Губернатор региона Андрей Травников не исключил возможность снятия еще части ковидных ограничений.

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