Часть ковидных ограничений сняли в Новосибирской области — куда теперь можно попасть без QR-кода

В Новосибирской области с 1 марта частично сняты ковидные ограничения со сферы услуг. Вступила в силу часть постановления, подписанного губернатором еще на прошлой неделе.



С 1 марта теперь без QR-кода можно посещать: парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье.



Еще часть ограничений будет снята с 15 марта. В регионе возобновятся спортивные мероприятия, но количество зрителей и участников не должно превышать 70% от общей вместимости площадки.