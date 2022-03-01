Часть ковидных ограничений сняли в Новосибирской области — куда теперь можно попасть без QR-кода

В Новосибирской области с 1 марта частично сняты ковидные ограничения со сферы услуг. Вступила в силу часть постановления, подписанного губернатором еще на прошлой неделе.
С 1 марта теперь без QR-кода можно посещать: парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье.
Еще часть ограничений будет снята с 15 марта. В регионе возобновятся спортивные мероприятия, но количество зрителей и участников не должно превышать 70% от общей вместимости площадки.
В Новосибирской области в течение недели снижается заболеваемость коронавирусом. Губернатор региона Андрей Травников не исключил возможность снятия еще части ковидных ограничений.
СЮЖЕТ
Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию? Эти и другие не менее важные вопросы в прямом эфире НГС обсудили медицинский обозреватель и главный инфекционист Новосибирской области, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова. Подробности — в нашем материале.