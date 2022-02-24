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Губернатор подписал документ о частичном снятии ковидных ограничений в Новосибирской области

Публикуем постановление правительства

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Заболеваемость коронавирусом идет на спад

Заболеваемость коронавирусом идет на спад

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Правительство Новосибирской области сегодня, 24 февраля, одобрило снятие части ковидных ограничений — документ подписал губернатор Андрей Травников.

— Со дня принятия постановления работодатели самостоятельно определяют долю численности или штата работников, переводимых на дистанционный или удаленный режим работы на дому. С 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без предъявления действующего QR-кода, — цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадима Васильева.

С 15 марта возобновляются в регионе спортивные мероприятия, но количество зрителей и участников не должно превышать 70% от общей вместимости площадки.

Публикуем подписанный документ.

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СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

В Новосибирской области зафиксировали спад пятой волны коронавируса. Об этом 22 февраля заявил губернатор региона Андрей Травников. На вопросы журналистов о коронавирусе он ответил в прямом эфире канала ОТС. Также он рассказал о помощи беженцам из Донбасса. Мы собрали всё самое важное с выступления губернатора в нашей онлайн-трансляции.

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