Губернатор подписал документ о частичном снятии ковидных ограничений в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области сегодня, 24 февраля, одобрило снятие части ковидных ограничений — документ подписал губернатор Андрей Травников.
— Со дня принятия постановления работодатели самостоятельно определяют долю численности или штата работников, переводимых на дистанционный или удаленный режим работы на дому. С
С 15 марта возобновляются в регионе спортивные мероприятия, но количество зрителей и участников не должно превышать 70% от общей вместимости площадки.
Публикуем подписанный документ.
СЮЖЕТ
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