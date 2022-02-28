Андрей Травников заявил о встрече с ритейлерами ради стабилизации стоимости продуктов в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства мониторить цены на продукты питания в региональных магазинах.
Также Андрей Травников сегодня, 28 февраля, встретится с представителями крупных торговых сетей для недопущения роста цен.
— Цель нашей встречи — договориться о стабилизации цен и не допустить, чтобы кто-то воспользовался ситуацией и «разогрел» цены на основные продукты питания. При выявлении таких фактов во взаимодействии с ФАС будем реагировать, так как предпосылок для этого (роста цен. — Прим. ред.) нет. Запасы продуктов питания и объемы собственного производства на территории Новосибирской области позволяют обеспечить любой спрос, который необходим со стороны жителей нашего региона, — заявил губернатор.
Вчера Министерство промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировало информацию о росте цен на гречневую крупу и растительное масло в регионе.
Ранее НГС выяснил, стоит ли ждать дефицита продуктов и изменения цен на продукты из-за военной операции на Украине. Эксперты предполагают, что товары будут дорожать.