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Андрей Травников заявил о встрече с ритейлерами ради стабилизации стоимости продуктов в НСО

По словам главы региона, предпосылок к росту цен на самом деле нет

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Андрей Травников предостерег ритейлеров от «разжигания» цен на продукты

Андрей Травников предостерег ритейлеров от «разжигания» цен на продукты

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства мониторить цены на продукты питания в региональных магазинах.

Также Андрей Травников сегодня, 28 февраля, встретится с представителями крупных торговых сетей для недопущения роста цен.

— Цель нашей встречи — договориться о стабилизации цен и не допустить, чтобы кто-то воспользовался ситуацией и «разогрел» цены на основные продукты питания. При выявлении таких фактов во взаимодействии с ФАС будем реагировать, так как предпосылок для этого (роста цен. — Прим. ред.) нет. Запасы продуктов питания и объемы собственного производства на территории Новосибирской области позволяют обеспечить любой спрос, который необходим со стороны жителей нашего региона, — заявил губернатор.

Вчера Министерство промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировало информацию о росте цен на гречневую крупу и растительное масло в регионе.

Ранее НГС выяснил, стоит ли ждать дефицита продуктов и изменения цен на продукты из-за военной операции на Украине. Эксперты предполагают, что товары будут дорожать.

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