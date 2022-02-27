Правительство НСО ответило на сообщения о росте цен на гречку

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировало рост цен на гречневую крупу и растительное масло в регионе. В некоторых магазинах цена составляет почти 200 рублей за 1 килограмм.
По данным сервиса «Сбермаркет», в сети «Лента» цена начитается от 94,79 рубля за килограмм (торговая марка «365 дней»), при этом 900 граммов фермерской гречки от «Мистраль» обойдутся в 210 рублей. Цены на растительное масло начинаются от 104,29 рублей за 870 миллилитров («365 дней»). При этом 1 литр нерафинированного масла «Слобода» обойдется в 231,19 рубля. Согласно сервису «Едадил», в сети «Мария-Ра» в Новосибирске гречка «Националь» стоит 137,9 рубля за 900 граммов. Литр подсолнечного масла можно купить за 114,9 рубля.
— На сегодняшний день проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска. По информации продуктового ритейлера «Мария-Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика, — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства НСО.
В минпромторге добавили, что, по информации «Марии-Ра», цена на гречневую крупу за тонну с 16 по 22 февраля уменьшилась с
Накануне сеть «Мария-Ра» порекомендовала новосибирцам перейти на карты платежной системы «Мир». Рассказываем, как фирма-ритейлер это объяснила.
Ранее НГС выяснил, стоит ли ждать дефицита продуктов и изменения цен на продукты из-за военной операции на Украине. Эксперты предполагают, что товары будут дорожать.