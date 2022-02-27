Правительство НСО ответило на сообщения о росте цен на гречку

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировало рост цен на гречневую крупу и растительное масло в регионе. В некоторых магазинах цена составляет почти 200 рублей за 1 килограмм.



По данным сервиса «Сбермаркет», в сети «Лента» цена начитается от 94,79 рубля за килограмм (торговая марка «365 дней»), при этом 900 граммов фермерской гречки от «Мистраль» обойдутся в 210 рублей. Цены на растительное масло начинаются от 104,29 рублей за 870 миллилитров («365 дней»). При этом 1 литр нерафинированного масла «Слобода» обойдется в 231,19 рубля. Согласно сервису «Едадил», в сети «Мария-Ра» в Новосибирске гречка «Националь» стоит 137,9 рубля за 900 граммов. Литр подсолнечного масла можно купить за 114,9 рубля.