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Правительство НСО ответило на сообщения о росте цен на гречку

По информации властей, перебоев с поставками нет

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В магазинах Новосибирска можно найти гречку дешевле 100 рублей

В магазинах Новосибирска можно найти гречку дешевле 100 рублей

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Министерство промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировало рост цен на гречневую крупу и растительное масло в регионе. В некоторых магазинах цена составляет почти 200 рублей за 1 килограмм.

По данным сервиса «Сбермаркет», в сети «Лента» цена начитается от 94,79 рубля за килограмм (торговая марка «365 дней»), при этом 900 граммов фермерской гречки от «Мистраль» обойдутся в 210 рублей. Цены на растительное масло начинаются от 104,29 рублей за 870 миллилитров («365 дней»). При этом 1 литр нерафинированного масла «Слобода» обойдется в 231,19 рубля. Согласно сервису «Едадил», в сети «Мария-Ра» в Новосибирске гречка «Националь» стоит 137,9 рубля за 900 граммов. Литр подсолнечного масла можно купить за 114,9 рубля.

— На сегодняшний день проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска. По информации продуктового ритейлера «Мария-Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика, — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства НСО.

В минпромторге добавили, что, по информации «Марии-Ра», цена на гречневую крупу за тонну с 16 по 22 февраля уменьшилась с 71 000 до 70 780 рублей за тонну. У производителя — «Безменовского элеватора» — также наблюдается снижение стоимости на 0,3%.

Накануне сеть «Мария-Ра» порекомендовала новосибирцам перейти на карты платежной системы «Мир». Рассказываем, как фирма-ритейлер это объяснила.

Ранее НГС выяснил, стоит ли ждать дефицита продуктов и изменения цен на продукты из-за военной операции на Украине. Эксперты предполагают, что товары будут дорожать.

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