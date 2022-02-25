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Силовиков стянули в центр Новосибирска — вокруг площади Ленина поставили полицейские машины и автозаки

Вчера на площади прошла несанкционированная акция

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Силовики стянулись в центр <nobr class="_">25 февраля</nobr>

Силовики стянулись в центр 25 февраля

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В Новосибирске 25 февраля с середины дня на площадь Ленина начали стягивать представителей правоохранительных органов. Десятки силовиков оцепили площадь, а вокруг стоят несколько десятков машин: автобусов, автозаков и легковых автомобилей.

Вчера, 24 февраля, на этом месте прошла несанкционированная антивоенная акция. На ней задержали 20 человек.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области заявили, что у них нет информации о том, почему полицейских стягивают в центр города.

Возле площади Ленина стоят автобусы и автозаки

Возле площади Ленина стоят автобусы и автозаки

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Вечером на Красном проспекте обычно много прохожих

Вечером на Красном проспекте обычно много прохожих

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Силовики стоят в специальных касках

Силовики стоят в специальных касках

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Полицейские выстроились в ряд

Полицейские выстроились в ряд

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Они дежурят у каждой лавочки

Они дежурят у каждой лавочки

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На некоторыхсотрудниках надеты маски, полностью закрывающие лицо

На некоторыхсотрудниках надеты маски, полностью закрывающие лицо

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Вчера, 24 февраля, на площади проходила несанкционированная антивоенная акция

Вчера, 24 февраля, на площади проходила несанкционированная антивоенная акция

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В пресс-службе МВД по НСО заявляют, что не владеют информацией о происходящем на площади

В пресс-службе МВД по НСО заявляют, что не владеют информацией о происходящем на площади

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Многие силовики все еще сидят в автобусах

Многие силовики все еще сидят в автобусах

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Более 10 легковых полицейских автомобилей выстроили напротив площади Ленина

Более 10 легковых полицейских автомобилей выстроили напротив площади Ленина

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На место также выехали представители Росгвардии

На место также выехали представители Росгвардии

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Стихийная антивоенная акция прошла вчера вечером на площади Ленина. Участники выступали против событий на Украине. 20 человек были задержаны. Позже часть людей ушла в шествие по Красному проспекту.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию.

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