Силовиков стянули в центр Новосибирска — вокруг площади Ленина поставили полицейские машины и автозаки

В Новосибирске 25 февраля с середины дня на площадь Ленина начали стягивать представителей правоохранительных органов. Десятки силовиков оцепили площадь, а вокруг стоят несколько десятков машин: автобусов, автозаков и легковых автомобилей.

Вчера, 24 февраля, на этом месте прошла несанкционированная антивоенная акция. На ней задержали 20 человек .

В пресс-службе МВД по Новосибирской области заявили, что у них нет информации о том, почему полицейских стягивают в центр города.

