Силовиков стянули в центр Новосибирска — вокруг площади Ленина поставили полицейские машины и автозаки

В Новосибирске 25 февраля с середины дня на площадь Ленина начали стягивать представителей правоохранительных органов. Десятки силовиков оцепили площадь, а вокруг стоят несколько десятков машин: автобусов, автозаков и легковых автомобилей.
Вчера, 24 февраля, на этом месте прошла несанкционированная антивоенная акция. На ней задержали
В пресс-службе МВД по Новосибирской области заявили, что у них нет информации о том, почему полицейских стягивают в центр города.
Стихийная антивоенная акция прошла вчера вечером на площади Ленина. Участники выступали против событий на Украине. 20 человек были задержаны. Позже часть людей ушла в шествие по Красному проспекту.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В этом сюжете мы собираем всю актуальную информацию.