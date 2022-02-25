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СрочноВертолет кружит над центром Новосибирска
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Вертолет кружит над центром Новосибирска

Он пролетел над площадью Ленина, НОВАТом и зданием правительства

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Вертолет делает круги над центром

Вертолет делает круги над центром

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Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет, предположительно, военный. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово шлют видео с полетом в редакцию НГС.

В пресс-службе Росгвардии по НСО заявили, что у авиации ведомства на сегодня полетов не запланировано. Комментарий Центрального военного округа на момент публикации получить не удалось.

Вертолет заметили над Оперным

Вертолет заметили над Оперным

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Его заметили в 10:30

Его заметили в 10:30

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Вертолет пролетел над центром

Вертолет пролетел над центром

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Судя по окрасу, вертолет военный

Судя по окрасу, вертолет военный

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В январе военный самолет пролетел в нескольких метрах надо льдом Обского водохранилища. В пресс-службе ЦВО тогда сообщили, что это были учебно-тренировочные полеты молодых летчиков.

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ЦВОвертолет
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