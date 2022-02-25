Вертолет кружит над центром Новосибирска

Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет, предположительно, военный. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово шлют видео с полетом в редакцию НГС.
В пресс-службе Росгвардии по НСО заявили, что у авиации ведомства на сегодня полетов не запланировано. Комментарий Центрального военного округа на момент публикации получить не удалось.
В январе военный самолет пролетел в нескольких метрах надо льдом Обского водохранилища. В пресс-службе ЦВО тогда сообщили, что это были учебно-тренировочные полеты молодых летчиков.