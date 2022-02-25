Жительница Новосибирска пожаловалась на здание-оборотень: когда-то оно было стоянкой, а стало магазином с пивной

Кроме вездесущих заборов и нелепых пристроек к панелькам, Новосибирск может похвастаться и другими странноватыми решениями в области строительства. Например, схемами по появлению зданий-оборотней — это когда построенное здание внезапно меняет свое назначение. В этом есть определенная выгода — можно построить то, что по документам строить нельзя. Так случилось с небольшим участком земли, зажатым жилыми домами на Котовского, где изначально планировался центр досуга, а выросло непонятное нечто — не то ангар, не то парковка без въездов. А недавно в постройке заработал магазин и пивоварня, что добавило недовольства жителям ближайших многоэтажек. Рассказываем, в чем именно заключаются претензии жителей, а также как так вышло, что на участке, где можно строить парковки, появились торговые объекты.
Жительница дома по улице Котовского пожаловалась на странный объект под окнами ее дома. В ангаре на Котовского, 48а, в котором изначально планировалась парковка, недавно открыли магазин и пивную, из-за чего, по словам женщины, ухудшилось «качество жизни» в микрорайоне.
— Постройка находится в 19 м от жилого дома (Котовского, 48), при этом выходы этого торгового центра обращены к фасаду жилого дома. Растущие здесь деревья были вырублены как мешавшие строительству. Вдоль постройки идет дорога шириной в одну полосу, автостоянка расположена в ее торце. Открытие дополнительных торговых точек в ней усилит нагрузку на эту дорогу и создаст аварийные ситуации. Хотя рядом с этой дорогой проходит пешеходная дорожка, по которой дети идут в школу, — написала она в редакцию.
С ее слов, в этой торговой постройке недавно открыли магазин «Пятерочка», а 18 февраля прошло торжественное открытие пивной:
— Со вчерашнего вечера около входа в пивоварню установили динамики, раздавалась громкая музыка. Вывеска «Пивоварня» горит неоновым светом прямо в окна проживающих в третьем подъезде жильцов первого и второго этажа. Но в этой истории потрясает поведение собственников торгового центра, поддержанных мэром, полное игнорирование ими интересов жителей жилых домов, качество жизни которых ухудшается из-за светового и шумового загрязнения.
Как добавила жительница этого микрорайона, здесь «переизбыток продуктовых, пивных, аптечных заведений», подобных недавно заработавшему торговому центру.
Так, в радиусе 300 метров от странного торгового центра расположены 6 продуктовых супермаркетов и 8 магазинов, продающих алкогольные напитки.
Как выросла эта странная постройка
Ранее история появления не то торгового центра, не то парковки уже попадала в наши публикации. Как писал НГС, в 2015 году общественник Михаил Рязанцев обнаружил информацию, что на маленьком участке, расположенном между жилыми домами по улице Котовского, планируется строительство детского досугового центра. В странном решении он разглядел признаки точечной застройки и предположил, что там может появиться жилье, а не досуговый центр. Забеспокоились жители, в результате чего участок было решено перезонировать под строительство парковки.
Началось строительство, и под окнами вырос ангар, в котором не удалось обнаружить ни одного въезда. Как отмечал Михаил Рязанцев, здание никогда и не использовалась как парковка, хотя по документам было ею. Правообладатели участка — ООО «Перспектива» — попытались вынести на публичные слушания вопрос об открытии в этой постройке магазина, но в дело вновь вмешались жители. Предложение сняли со слушаний, однако магазин там всё-таки появился. В середине ноября 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о предоставлении ООО «Перспектива» разрешения на открытие магазина.
О сомнительных схемах появления торговых центров и гостиниц
Как объяснил корреспонденту НГС общественник Михаил Рязанцев, в нашем городе схемы, когда на участках, выданных мэрией в аренду, появляется вовсе не то, что планировалось изначально достаточно популярны.
— У нас много земли, которую без торгов выдают в аренду под стоянки, под гостиницы, под спортивные объекты, но ничего естественно не превращается в эти объекты. Там появляются либо жилье, либо магазины. Много примеров, когда строится, например, одноэтажная гостиница с 5 номерами и 11 выходами. Вообще, есть несколько вариантов: либо застройщик строит что-то, затем сносит и начинает строить нужное ему, либо второй вариант — строится сразу же странный объект, типа этой стоянки без въездов и выездов, предназначенный под магазин. Что собственно и произошло на Котовского, — добавил он.
Общественник считает, что мэрия несет прямую ответственность за появление этого объекта, поскольку она и выдавала разрешение и предоставляла разрешенный вид использования. По его словам, если на участке ничего не построено, можно попробовать обратиться в мэрию с просьбой его перезонировать. Сейчас же, когда объект построен, как говорит он, жителям приходится «бороться с последствиями» принятых мэрией решений.
— Что сейчас? Это земля в собственности, как я понимаю, объект построен, объект эксплуатируется. Надо за этим следить, метаморфозы с этим объектом могут быть, но пока размеры участка и разрешенный вид использования пока этого не позволяют. Если решат вновь перезонировать, будут объявлены новые публичные слушания.
Что ответил владелец торгового центра
Как писал НГС, участком с постройкой владеет ООО «Перспектива». По данным СПАРК-Интерфакс на 2020 год, компания убыточна — прибыль ушла в минус почти на миллион. Всего у компании четыре совладельца — почти у всех бизнес в «Перспективе» единственный.
Выделяется лишь Галина Левичева, её полная тезка в 2013 году входила в общественный совет при государственной жилищной комиссии Новосибирской области. Сейчас она владеет почти третью ООО «Сибирский характер», которое занимается торговлей продуктами, текстильными и галантерейными товарами, и на четверть — ООО «ХАБ Новолуговое» (покупка, продажа и аренда собственной недвижимости).
Руководит ООО «Перспектива» Артем Рудаков. У него тоже несколько бизнесов, связанных с арендой и управлением недвижимости.
Корреспонденту НГС он заявил, что первый раз слышит о претензиях, связанных со светом и громкой музыкой в торговом центре:
— Слышу об этом от вас впервые. Объект (пивоварня. — Прим. ред.) только вчера начал свою работу, пока комментариев не могу дать. Разберусь с этим.
Но после вопроса о том, как так вышло, что вместо парковки в постройке открылся магазин, Артем Рудаков положил трубку.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать появление торгового центра там, где разрешены автостоянки, но на момент публикации ответ не пришел. Мэрия уведомила об отсрочке ответа до 14 марта из-за того, что нужная информация «в управлении по взаимодействию СМИ отсутствует».
Несколько лет назад мы подготовили забавный текст по новосибирским зданиям-оборотням — попробуйте догадаться, что в них расположено.