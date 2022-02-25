Жительница Новосибирска пожаловалась на здание-оборотень: когда-то оно было стоянкой, а стало магазином с пивной

Жительница дома по улице Котовского пожаловалась на странный объект под окнами ее дома. В ангаре на Котовского, 48а, в котором изначально планировалась парковка, недавно открыли магазин и пивную, из-за чего, по словам женщины, ухудшилось «качество жизни» в микрорайоне.



— Постройка находится в 19 м от жилого дома (Котовского, 48), при этом выходы этого торгового центра обращены к фасаду жилого дома. Растущие здесь деревья были вырублены как мешавшие строительству. Вдоль постройки идет дорога шириной в одну полосу, автостоянка расположена в ее торце. Открытие дополнительных торговых точек в ней усилит нагрузку на эту дорогу и создаст аварийные ситуации. Хотя рядом с этой дорогой проходит пешеходная дорожка, по которой дети идут в школу, — написала она в редакцию.