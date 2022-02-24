Заболеваемость коронавирусом снижается, а смертность растет: свежая статистика оперштаба НСО

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 4529 человек, сообщает оперативный штаб региона.



— Зарегистрировано 201 306 случаев коронавируса (+4529 за сутки), в том числе у 28 964 детей (+1777 за сутки). 87 545 пациентов выздоровели (+917 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались еще семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 лет, 63 лет, 69 лет, 67 лет, 71 года, 72 лет, 72 лет и женщины в возрасте 63 лет, 64 лет, 73 лет, 73 лет, 80 лет, 83 лет, 83 лет, 84 лет, 85 лет, 98 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4932 человека.