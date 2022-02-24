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Заболеваемость коронавирусом снижается, а смертность растет: свежая статистика оперштаба НСО

В регионе ковид нашли еще у 4529 человек

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В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3819 пациентов

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3819 пациентов

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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 4529 человек, сообщает оперативный штаб региона.

— Зарегистрировано 201 306 случаев коронавируса (+4529 за сутки), в том числе у 28 964 детей (+1777 за сутки). 87 545 пациентов выздоровели (+917 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались еще семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 лет, 63 лет, 69 лет, 67 лет, 71 года, 72 лет, 72 лет и женщины в возрасте 63 лет, 64 лет, 73 лет, 73 лет, 80 лет, 83 лет, 83 лет, 84 лет, 85 лет, 98 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4932 человека.

Такие высокие цифры по смертности были 6 декабря 2021 года. Тогда от ковида умерли 18 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3819 пациентов, в том числе 125 детей. В отделениях реанимации находятся 342 человека. На ИВЛ — 48 пациентов.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

В Новосибирской области зафиксировали спад пятой волны коронавируса. Об этом 22 февраля заявил губернатор региона Андрей Травников. На вопросы журналистов о коронавирусе он ответил в прямом эфире канала «ОТС». Также он рассказал о помощи беженцам из Донбасса. Мы собрали всё самое важное с выступления губернатора в нашей онлайн-трансляции.

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