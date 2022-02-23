Улицу перекрыли в Новосибирске из-за подготовки к салюту на 23 Февраля — во сколько он будет

В Новосибирске в 8 утра 23 февраля перекрыли участок улицы в Октябрьском районе. По распоряжению мэра города перекрыли участок дороги от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Улицу откроют в 22 часа после фейерверков.

— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении мэра Новосибирска.