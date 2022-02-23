Улицу перекрыли в Новосибирске из-за подготовки к салюту на 23 Февраля — во сколько он будет

В Новосибирске в 8 утра 23 февраля перекрыли участок улицы в Октябрьском районе. По распоряжению мэра города перекрыли участок дороги от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Улицу откроют в 22 часа после фейерверков.
— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении мэра Новосибирска.
Также 23 февраля с 08:00 до окончания празднования вводится ограничение парковки транспортных средств у здания по адресу: ул. Обская, 2.
Праздничный салют на берегу реки Оби начнется в 21:00 и продлится около 20 минут. Ожидается 30 залпов из военных гаубиц и запуск боле 800 фейерверков.
— В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске
23 февраля ночью и днем синоптики обещают умеренный снег, ветер — 4–9 м/с. Температура ночью составит
По ссылке вы можете увидеть, как проходил прошлогодний салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске.