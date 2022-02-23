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Улицу перекрыли в Новосибирске из-за подготовки к салюту на 23 Февраля — во сколько он будет

Публикуем схему перекрытия

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Перед проездом стоят сотрудники ГИБДД

Перед проездом стоят сотрудники ГИБДД

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В Новосибирске в 8 утра 23 февраля перекрыли участок улицы в Октябрьском районе. По распоряжению мэра города перекрыли участок дороги от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной. Улицу откроют в 22 часа после фейерверков.

— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении мэра Новосибирска.

Также 23 февраля с 08:00 до окончания празднования вводится ограничение парковки транспортных средств у здания по адресу: ул. Обская, 2.

Праздничный салют на берегу реки Оби начнется в 21:00 и продлится около 20 минут. Ожидается 30 залпов из военных гаубиц и запуск боле 800 фейерверков.

— В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ, — сообщали ранее в пресс-службе ЦВО.

23 февраля ночью и днем синоптики обещают умеренный снег, ветер — 4–9 м/с. Температура ночью составит -5... -7 градусов, днем — -1... -3 градуса.

По ссылке вы можете увидеть, как проходил прошлогодний салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске.

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