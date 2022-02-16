На 23 Февраля выпустят 800 фейерверков из салютных установок и 30 залпов из гаубиц в Новосибирске

В Новосибирске на 23 Февраля салют в честь праздника будут запускать артиллеристы Центрального военного округа.

Салют запустят в 21:00 и продлится около 20 минут. За это время будет совершено 30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.

— В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

