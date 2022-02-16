На 23 Февраля выпустят 800 фейерверков из салютных установок и 30 залпов из гаубиц в Новосибирске

В Новосибирске на 23 Февраля салют в честь праздника будут запускать артиллеристы Центрального военного округа.
Салют запустят в 21:00 и продлится около 20 минут. За это время будет совершено 30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.
— В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
В Кемеровской области на полигоне «Юргинский» провели практические тренировки, во время которых отработали порядок и синхронность действий. Для праздничного салюта задействуют более 40 военнослужащих.
Из-за салюта на Михайловской набережной в праздник временно перекроют дорогу от площади Инженера Будагова до Обской, 2. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Документ еще не подписан. Перекрытие планируют 23 февраля с 8 утра до 22 часов вечера по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Исключение сделают для автотранспорта и военной техники
Как проходил праздничный салют в прошлом году, можно посмотреть здесь.