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Площадь Будагова в Новосибирске перекроют на весь день ради празднования 23 Февраля

41-я общевойсковая армия будет стрелять из салютных установок у Михайловской набережной

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Синхронность действий при проведении празднования военные отрабатывали на полигоне в Кемеровской области

Синхронность действий при проведении празднования военные отрабатывали на полигоне в Кемеровской области

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На День защитника Отечества в Новосибирске перекроют проезд от площади Инженера Будагова до административного здания на Михайловской набережной с 08:00 до 22:00. Так распорядился мэр Анатолий Локоть.

— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении мэра Новосибирска.

Также 23 февраля с 08:00 до окончания празднования вводится ограничение парковки транспортных средств у здания по адресу: ул. Обская, 2.

Праздничный салют на берегу реки Оби начнется в 21:00 и продлится около 20 минут. Ожидается 30 залпов из военных гаубиц и запуск боле 800 фейерверков.

— В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ, — сообщали ранее в пресс-службе ЦВО.

23 февраля ночью и днем синоптики обещают умеренный снег, ветер — 4–9 м/с. Температура ночью составит -5... -7 градусов, днем — -1... -3 градуса.

По ссылке вы можете увидеть, как проходил прошлогодний салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске.

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