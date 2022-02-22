Площадь Будагова в Новосибирске перекроют на весь день ради празднования 23 Февраля

23 февраля ночью и днем синоптики обещают умеренный снег, ветер — 4–9 м/с. Температура ночью составит -5... -7 градусов, днем — -1... -3 градуса.



По ссылке вы можете увидеть, как проходил прошлогодний салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске.

