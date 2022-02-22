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QR-коды в новосибирских театрах и общепите отменять пока не планируют

Решения властей зависят от эпидемиологической ситуации

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В театрах по-прежнему будут действовать QR-коды

В театрах по-прежнему будут действовать QR-коды

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в ближайшее время власти не собираются отменять проверку QR-кодов в театрах и общепите.

— На такие решения мы пока не идем. Это приниматься будет не сегодня, может быть, несколько позже. Логика этого решения объяснялась ранее. Мы бы хотели, чтобы любой, кто идет в театр, понимал, что там безопасно, рядом нет незащищенных граждан, которые могли бы случайно заразить его, — объяснил глава региона 22 февраля.

По словам Андрея Травникова, решения об отмене ограничений будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации. Ограничения будут снимать последовательно.

НГС подробно рассказывал о том, какие ковидные ограничения собираются снять в марте. Читайте подробности в нашем материале.

Также губернатор ответил на вопросы журналистов о ситуации в Донбассе и о пятой волне коронавируса в прямом эфире канала «ОТС». Все самое интересное НГС собрал в онлайн-трансляции.

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