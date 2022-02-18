18 февраля пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 75.75
eur 86.13
Тема дняЗавершен очередной этап строительства моста
Все новости
Все новости

Надвижка пролетного строения четвертого моста в Новосибирске выполнена на 80% — как это выглядит

Строители начали сборку 15-й, предпоследней, стадии монтажа надвижки

2 459
111Обсудить

Поделиться

На данный момент собрано уже более <nobr class="_">8,5 тысячи</nobr> тонн металлоконструкций

На данный момент собрано уже более 8,5 тысячи тонн металлоконструкций

Поделиться

В Новосибирске завершили 14-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста через Обь. Всего на текущий момент надвинуто 625 метров металлоконструкций — это 80% от общей длины.

— Начата сборка предпоследней, 15-й, стадии монтажа, ее протяженность составит 60 метров, масса — 785 тонн. Общий вес пролетного строения превысит 10 тысяч тонн, оно проходит между двумя берегами на высоте 13,5 метра над водой и станет основой для будущего автодорожного полотна, — сообщает пресс-служба группы «ВИС», которой принадлежит компания — концессионер строительства.

Стройка четвертого моста в Новосибирске получила софинансирование из федерального бюджета

Стройка четвертого моста в Новосибирске получила софинансирование из федерального бюджета

Поделиться

Но доля внебюджетных средств в капитальных затратах составляет более 20%

Но доля внебюджетных средств в капитальных затратах составляет более 20%

Поделиться

На правом берегу Оби сейчас ведется сборка самого протяженного пролета моста — вантового участка длиной 380 метров. Он собирается на высоте 15 метров и пройдет над транспортной развязкой на площади Будагова. Здесь же, на правом берегу, продолжается возведение монолитного тела пилона, завершается бетонирование 17-й захватки левой и правой опоры.

Движение по мосту откроют уже в этом году

Движение по мосту откроют уже в этом году

Поделиться

Поделиться

— В связи со сжатыми сроками строительства работы ведутся параллельно на 8 площадках. Это транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного хода, тоннели и путепроводы. Большой комплекс работ проводится по переустройству и модернизации инженерных коммуникаций. По итогам реализации проекта столица Сибири получит не только масштабный объект транспортной инфраструктуры общей протяженностью 5,1 км, но и обновленные инженерные коммуникации, попавшие в зону строительства, — добавили в пресс-службе группы «ВИС».

Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.

В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на строящемся пилоне четвертого моста и снял грандиозное сооружение с высоты. Посмотрите, как это выглядит.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

стройкачетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter