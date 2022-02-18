Надвижка пролетного строения четвертого моста в Новосибирске выполнена на 80% — как это выглядит

В Новосибирске завершили 14-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста через Обь. Всего на текущий момент надвинуто 625 метров металлоконструкций — это 80% от общей длины.



— Начата сборка предпоследней, 15-й, стадии монтажа, ее протяженность составит 60 метров, масса — 785 тонн. Общий вес пролетного строения превысит 10 тысяч тонн, оно проходит между двумя берегами на высоте 13,5 метра над водой и станет основой для будущего автодорожного полотна, — сообщает пресс-служба группы «ВИС», которой принадлежит компания — концессионер строительства.