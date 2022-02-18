Надвижка пролетного строения четвертого моста в Новосибирске выполнена на 80% — как это выглядит

В Новосибирске завершили
— Начата сборка предпоследней,
На правом берегу Оби сейчас ведется сборка самого протяженного пролета моста — вантового участка длиной 380 метров. Он собирается на высоте 15 метров и пройдет над транспортной развязкой на площади Будагова. Здесь же, на правом берегу, продолжается возведение монолитного тела пилона, завершается бетонирование
— В связи со сжатыми сроками строительства работы ведутся параллельно на 8 площадках. Это транспортные развязки на обоих берегах, эстакада основного хода, тоннели и путепроводы. Большой комплекс работ проводится по переустройству и модернизации инженерных коммуникаций. По итогам реализации проекта столица Сибири получит не только масштабный объект транспортной инфраструктуры общей протяженностью
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года —
В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.
Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на строящемся пилоне четвертого моста и снял грандиозное сооружение с высоты. Посмотрите, как это выглядит.