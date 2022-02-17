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Экс-начальник управления автодорог мэрии Юрий Сердюк нашел новую работу

Рассказываем о его новой должности

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Юрий Серд.к будет работать в администрации Первомайского района

Юрий Серд.к будет работать в администрации Первомайского района

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Сегодня днем стало известно, что начальника управления автодорог Новосибирска Юрий Сердюк покинул свой пост.

Как сообщил источник НГС, распоряжение о его увольнении сегодня подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также появилась информация о еще одной кадровой перемене: должность первого главы Первомайского района оставил Владимир Кривушкин.

Источник НГС в городской администрации подтвердил, что Юрий Сердюк займет пост Владимира Кривушкина. О том, где будет работать бывший первый заместитель главы Первомайского района, пока ничего неизвестно.

Владимир Кривушкин с 2000 по 2005 года работал в мэрии Новосибирска, после возглавил Дзержинский район. В 2012 году добровольно покинул свой пост. Позже стал заместителем главы Первомайского района.

В апреле прошлого года стало известно о том, что Владимир Новоселов увольняется с поста главы Первомайского района.

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администрациячиновниккадровые изменения
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