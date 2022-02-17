Экс-начальник управления автодорог мэрии Юрий Сердюк нашел новую работу

Сегодня днем стало известно, что начальника управления автодорог Новосибирска Юрий Сердюк покинул свой пост.
Как сообщил источник НГС, распоряжение о его увольнении сегодня подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также появилась информация о еще одной кадровой перемене: должность первого главы Первомайского района оставил Владимир Кривушкин.
Источник НГС в городской администрации подтвердил, что Юрий Сердюк займет пост Владимира Кривушкина. О том, где будет работать бывший первый заместитель главы Первомайского района, пока ничего неизвестно.
Владимир Кривушкин с 2000 по 2005 года работал в мэрии Новосибирска, после возглавил Дзержинский район. В 2012 году добровольно покинул свой пост. Позже стал заместителем главы Первомайского района.
В апреле прошлого года стало известно о том, что Владимир Новоселов увольняется с поста главы Первомайского района.