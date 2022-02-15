Мэрия пересчитала продавцов, незаконно торгующих бензин в Новосибирске, — штрафы для таких хотят увеличить в 8 раз

Глава департамента добавил, что власти продолжат борьбу с таким видом торговли. Для этого специалисты мэрии направили письмо в правительство Новосибирской области, чтобы согласовать увеличение штрафов в 8 раз.

В середине января в Октябрьском районе Новосибирска загорелся бензовоз. На следующий день стало известно, что владельцы цистерны незаконно продавали топливо.