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Мэрия пересчитала продавцов, незаконно торгующих бензин в Новосибирске, — штрафы для таких хотят увеличить в 8 раз

В целом их уже оштрафовали на 88,5 тысячи рублей

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Бензин по цене ниже рыночной продают прямо из машин или киосков

Бензин по цене ниже рыночной продают прямо из машин или киосков

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В Новосибирске за два месяца нашли 62 нарушителя, которые незаконно продавали бензин и прочие горюче-смазочные материалы.

— За декабрь и январь составлено по таким объектам 62 протокола по факту незаконной торговли. Наложено взысканий на сумму 88 500 рублей. По десяти самовольным объектам составлены акты о выявлении незаконного объекта и направлены в нашу комиссию на демонтаж, — рассказал сегодня, 15 февраля, Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

Глава департамента добавил, что власти продолжат борьбу с таким видом торговли. Для этого специалисты мэрии направили письмо в правительство Новосибирской области, чтобы согласовать увеличение штрафов в 8 раз.

В середине января в Октябрьском районе Новосибирска загорелся бензовоз. На следующий день стало известно, что владельцы цистерны незаконно продавали топливо.

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бензинтопливоштрафы
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