Мэрия оценила в 254 тысячи рублей деревья на месте строительства гостиницы возле нового ЛДС

Управляет компанией «Слип-Транс-Сервис» организация ТЗК «Северный», а принадлежит она почти полностью — на 98% — известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил 5,5 года колонии за бытовой конфликт, но предпринимательской деятельности новосибирского олигарха это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта Северный, открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства. Корреспонденту НГС не удалось связаться с представителями компании.

После того как было объявлено о застройке территории вокруг городского пляжа, депутаты начали опасаться, что на этом месте построят жилье под видом гостиниц, общественники в принципе недовольны застройкой большой зеленой зоны между рекой и заполненным водой котлованом. О том, кому принадлежит земля на городском пляже недалеко от ЛДС и что будет на ее месте, можете прочесть в нашем материале.