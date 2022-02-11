11 февраля пятница
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 3/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дня61 дом остался без тепла в морозы
Все новости
Все новости

Мэрия оценила в 254 тысячи рублей деревья на месте строительства гостиницы возле нового ЛДС

Такая восстановительная стоимость насаждений

431
6Обсудить

Поделиться

Городской пляж готовят к строительству гостиниц

Городской пляж готовят к строительству гостиниц

Поделиться

Мэрия Новосибирска оценила 32 тысячи квадратных метров газона и деревьев на 254 048 рублей. Такую сумму должна заплатить компания УО ООО «Слип-Транс-Сервис», которая получила разрешение на снос деревьев. Разрешение было выдано 16 декабря 2021 года управлением по благоустройству общественных пространств.

О том, что на городском пляже рубят и сжигают деревья, в фейсбуке написал общественник Михаил Рязанцев 19 января. Он уточнил, что вечером с Коммунального моста видно огоньки и столбы дыма. Новосибирский активист предположил, что рощу вырубают.

— В связи со строительством нового ЛДС и моста территория закрыта. Увидеть, что там происходит, можно только с дамбы моста, — написал Михаил Рязанцев.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, два участка с кадастровыми номерами 44 и 45 в Ленинском районе принадлежат компании УО ООО «Слип-Транс-Сервис», управляющая компания которой — ООО «ТЗК "Северный"».

Один из участков имеет выход к котловану

Один из участков имеет выход к котловану

Поделиться

Мэрия выдала разрешение на снос 2250 кв. м деревьев и 29 815 кв. м газона. Перед этим у кадастрового участка с номером 44 был изменен вид разрешенного использования с «поля для гольфа или конных прогулок (5.5) — конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство трибун» на «гостиничное обслуживание (4.7) — гостиницы». На участке же 45 вид разрешенного строительства изменили с «коммунального обслуживания (3.1) — стоянки» на «гостиничное обслуживание (4.7) — гостиницы».

— Дополнительно сообщается, что на вышеуказанных земельных участках планируется строительство гостиничного комплекса в соответствии с разрешенным использованием указанных земельных участков, с безусловным соблюдением градостроительного регламента, установленного правилами землепользования и застройки города Новосибирска, — уточнили в пресс-центре мэрии.

Управляет компанией «Слип-Транс-Сервис» организация ТЗК «Северный», а принадлежит она почти полностью — на 98% — известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил 5,5 года колонии за бытовой конфликт, но предпринимательской деятельности новосибирского олигарха это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта Северный, открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства. Корреспонденту НГС не удалось связаться с представителями компании.

После того как было объявлено о застройке территории вокруг городского пляжа, депутаты начали опасаться, что на этом месте построят жилье под видом гостиниц, общественники в принципе недовольны застройкой большой зеленой зоны между рекой и заполненным водой котлованом. О том, кому принадлежит земля на городском пляже недалеко от ЛДС и что будет на ее месте, можете прочесть в нашем материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вырубают деревьягостиницалес
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter