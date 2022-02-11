Мэрия оценила в 254 тысячи рублей деревья на месте строительства гостиницы возле нового ЛДС

Мэрия Новосибирска оценила 32 тысячи квадратных метров газона и деревьев на
О том, что на городском пляже рубят и сжигают деревья, в фейсбуке написал общественник Михаил Рязанцев 19 января. Он уточнил, что вечером с Коммунального моста видно огоньки и столбы дыма. Новосибирский активист предположил, что рощу вырубают.
— В связи со строительством нового ЛДС и моста территория закрыта. Увидеть, что там происходит, можно только с дамбы моста, — написал Михаил Рязанцев.
Как объяснили в мэрии Новосибирска, два участка с кадастровыми номерами 44 и 45 в Ленинском районе принадлежат компании УО ООО «Слип-Транс-Сервис», управляющая компания которой — ООО «ТЗК "Северный"».
Мэрия выдала разрешение на снос 2250
— Дополнительно сообщается, что на вышеуказанных земельных участках планируется строительство гостиничного комплекса в соответствии с разрешенным использованием указанных земельных участков, с безусловным соблюдением градостроительного регламента, установленного правилами землепользования и застройки города Новосибирска, — уточнили в пресс-центре мэрии.
Управляет компанией «Слип-Транс-Сервис» организация ТЗК «Северный», а принадлежит она почти полностью — на 98% — известному в Новосибирске предпринимателю Вольдемару Басалаеву. В 2007 году он получил 5,5 года колонии за бытовой конфликт, но предпринимательской деятельности новосибирского олигарха это не помешало: после отбывания срока он выкупил акции аэропорта Северный, открыл рядом с ним бар, планировал даже театр, но в 2016 году едва избежал банкротства. Корреспонденту НГС не удалось связаться с представителями компании.
После того как было объявлено о застройке территории вокруг городского пляжа, депутаты начали опасаться, что на этом месте построят жилье под видом гостиниц, общественники в принципе недовольны застройкой большой зеленой зоны между рекой и заполненным водой котлованом. О том, кому принадлежит земля на городском пляже недалеко от ЛДС и что будет на ее месте, можете прочесть в нашем материале.