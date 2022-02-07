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«Черное небо» в Новосибирске. Смог окутал город — 12 пугающих кадров

Синоптики объявили штормовое предупреждение

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Качество воздуха в городе резко ухудшилось

Качество воздуха в городе резко ухудшилось

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В понедельник, 7 февраля, качество воздуха в Новосибирске резко ухудшилось. К вечеру уровень загрязнения, по данным сервиса City Air, составил 9 баллов из 10. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 11 числа.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, как сейчас выглядит Новосибирск.

По словам синоптиков, в ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

По словам синоптиков, в ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

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Утром сервис City Air оценивал загрязнение в 8 из 10 баллов

Утром сервис City Air оценивал загрязнение в 8 из 10 баллов

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Сейчас уже 9 баллов

Сейчас уже 9 баллов

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Людей просят как можно реже выходить на улицу

Людей просят как можно реже выходить на улицу

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Местами вообще ничего не видно

Местами вообще ничего не видно

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Ранее специалист объяснял, что причиной данного явления может быть морозная безветренная погода

Ранее специалист объяснял, что причиной данного явления может быть морозная безветренная погода

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Новосибирск заволок смог

Новосибирск заволок смог

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В ближайшее время в городе ожидается похолодание до -30 градусов

В ближайшее время в городе ожидается похолодание до -30 градусов

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Штормовое предупреждение продлится до 11 февраля

Штормовое предупреждение продлится до 11 февраля

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Будем надеяться, что скоро подует свежий ветер, а воздух снова станет чистым

Будем надеяться, что скоро подует свежий ветер, а воздух снова станет чистым

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Старайтесь реже открывать окна и берегите себя

Старайтесь реже открывать окна и берегите себя

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Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.

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