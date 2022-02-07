«Черное небо» в Новосибирске. Смог окутал город — 12 пугающих кадров

В понедельник, 7 февраля, качество воздуха в Новосибирске резко ухудшилось. К вечеру уровень загрязнения, по данным сервиса City Air, составил 9 баллов из 10. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 11 числа.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял, как сейчас выглядит Новосибирск.
Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.