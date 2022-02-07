После публикации НГС в детском городке Водяновой закрасили неприличные рисунки

После публикации НГС в популярном детском городке «Бригантина» на Северо-Чемском жилмассиве убрали неприличные рисунки и нецензурные слова.
Недавно в редакцию НГС обратились новосибирцы, которые рассказали, во что превратилась детская площадка, которую больше 10 лет назад открывала супермодель Наталья Водянова.
Когда вышел срок его эксплуатации, власти поставили новые горки и назвали городок «Бригантиной». Детский комплекс огорожен забором, и когда-то там была охрана.
Год назад детский комплекс сняли с баланса муниципального учреждения «Центр молодежный» и передали в ведомство мэрии, после этого горки охранять перестали. На территории комплекса периодически появляются бутылки и использованные шприцы. Кроме того, все горки исписали неприличными рисунками и нецензурными надписями.
По словам жителей жилмассива, через несколько дней после публикации НГС все неприличные надписи и рисунки замазали серой краской.
В 2015 году общественники разместили в соцсетях пост с предложением закрасить нецензурные надписи в сквере Героев Революции. Но мэрия опередила общественников — надписи исчезли через несколько часов.