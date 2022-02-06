Трубу прорвало на улице Российской — вода превратилась в реку и затопила дорогу

Повреждения специалисты обещают устранить сегодня до 20:00.

Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, не было отопления и горячей воды. Накануне в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду. НГС следил за ситуацией в онлайн-трансляции.