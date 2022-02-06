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Трубу прорвало на улице Российской — вода превратилась в реку и затопила дорогу

Повреждение обещают устранить к 20:00

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Повреждение выявили на водопроводе у дома на улице Российской, 21

Повреждение выявили на водопроводе у дома на улице Российской, 21

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В Новосибирске на улице Российской разлилась река — из-за прорыва трубопровода без воды остались девять домов.

Потоп попал на фото местной жительницы. Согласно муниципальной карте отключений, прорыв произошел сегодня, 6 февраля, еще в 10:00.

— Повреждение на магистральном водоводе Д=400 мм по улице Российская, 21, — говорится на сайте.

Без водоснабжения остались 9 домов

Без водоснабжения остались 9 домов

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Повреждения специалисты обещают устранить сегодня до 20:00.

Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, не было отопления и горячей воды. Накануне в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду. НГС следил за ситуацией в онлайн-трансляции.

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