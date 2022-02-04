«Мы видим влияние омикрона»: Травников назвал колоссальной нагрузку на медиков Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил обострение ситуации с коронавирусом в регионе. В большом интервью НГС он рассказал, что возможность принятия более жестких ограничительных мер будет связана с тем, как на следующей неделе будут развиваться события.

— Сейчас мы смотрим, как переживем эту неделю, как справляется с колоссальной нагрузкой наша система здравоохранения. Если медики выдержат, дай бог им самим здоровья и сил, наплыв пациентов этой недели, то будем принимать более мягкие решения на той неделе. Если увидим обострение ситуации, будем вынуждены идти на более жесткие меры, — сказал глава региона.