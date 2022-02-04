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«Мы видим влияние омикрона»: Травников назвал колоссальной нагрузку на медиков Новосибирской области

Решение об ослаблении ограничительных мер будет зависеть от развития событий на следующей неделе

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Количество госпитализаций практически не изменилось, несмотря на рекордное количество заболевших

Количество госпитализаций практически не изменилось, несмотря на рекордное количество заболевших

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил обострение ситуации с коронавирусом в регионе. В большом интервью НГС он рассказал, что возможность принятия более жестких ограничительных мер будет связана с тем, как на следующей неделе будут развиваться события.

— Сейчас мы смотрим, как переживем эту неделю, как справляется с колоссальной нагрузкой наша система здравоохранения. Если медики выдержат, дай бог им самим здоровья и сил, наплыв пациентов этой недели, то будем принимать более мягкие решения на той неделе. Если увидим обострение ситуации, будем вынуждены идти на более жесткие меры, — сказал глава региона.

Он также пояснил, что оценивается не количество выявленных случаев, а клиническая картина: число госпитализаций практически не увеличивается при рекордном приросте заболевших коронавирусом.

— Да, мы видим влияние омикрона. Дельта еще циркулирует, потому что есть тяжелые случаи с пневмониями, они требуют госпитализации, но с каждым днем всё больше и больше случаев с явной клинической картиной омикрона, — сказал Андрей Травников.

За минувшие сутки региональный оперштаб отчитался о 1874 новых случаях заболевания коронавирусом — это рекорд с начала пандемии. Корреспонденты НГС прошлись по поликлиникам Новосибирска и посмотрели, что там происходит в разгар пятой волны.

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Андрей Травниковкоронавирус в Новосибирскеомикрон
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