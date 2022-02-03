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Правительство Новосибирской области выделило еще 15 миллионов на покупку лекарств от ковида

Решение было принято сегодня

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На эти деньги закупят лекарства для пациентов, которые лечатся амбулаторно

На эти деньги закупят лекарства для пациентов, которые лечатся амбулаторно

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня на брифинге с журналистами рассказал, что правительство выделит дополнительные средства на покупку лекарств.

— Было принято решение о выделении дополнительных еще 15 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которых мы наблюдаем в амбулаторных условиях, которым мы выдаем лекарственные препараты для проведения необходимой терапии именно на дому, — пояснил Константин Хальзов.

На встрече он также рассказал, что детская смертность от коронавируса в регионе минимальна и связана с патологиями.

Сегодня в Новосибирской области выявлено еще 1347 случаев заболевания ковидом. Ранее вирусолог рассказал, сколько еще продлится пятая волна заболеваемости.

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Константин Хальзовлекарствакоронавирус в Новосибирске
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