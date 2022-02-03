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Тема дняПочему дети умирают от ковида? Ответ минздрава
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Детскую смертность от ковида в Новосибирской области связали с патологиями

Константин Хальзов рассказал о ситуации в регионе

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Сегодня в Новосибирской области официально подтверждено больше тысячи случаев

Сегодня в Новосибирской области официально подтверждено больше тысячи случаев

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В четверг, 3 февраля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге с журналистами назвал детскую смертность от коронавируса минимальной. Ранее оперштаб сообщал о смертях двух девочек трех и семи лет.

— У нас совсем минимальная смертность от новой коронавирусной инфекции у детей. Все случаи связаны с тяжелой сопутствующей патологией. Это не причина. Ковид, конечно же, сыграл определенную роль, но у каждого ребенка было серьезное сопутствующее заболевание. Поэтому, сказать, что у нас какая-то тенденция на сегодняшний день есть — абсолютно нет. Но то, что госпитализируется детей много — да. Мы это видим. Больница никогда на 300 коек не была перепрофилирована третья детская, — сказал министр.

Он также добавил, что большинство пациентов детской больницы № 3 поступают именно с коронавирусом.

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Сегодня, по данным оперштаба, в Новосибирской области зафиксированы 1347 новых случаев заболевания ковидом — это на 351 больше, чем вчера. Ранее губернатор Андрей Травников рассказал, какие новые ограничения планируется ввести в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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Константин Хальзовбольницысмертностькоронавирус
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