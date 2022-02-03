Детскую смертность от ковида в Новосибирской области связали с патологиями

Сегодня, по данным оперштаба, в Новосибирской области зафиксированы 1347 новых случаев заболевания ковидом — это на 351 больше, чем вчера. Ранее губернатор Андрей Травников рассказал, какие новые ограничения планируется ввести в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.