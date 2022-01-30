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Липу и яблоню ягодную запретили сажать в четырех парках Новосибирска

Растения не попали под полный запрет

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Специалисты объяснили, что яблоня легко вытесняет другие виды в лесу

Специалисты объяснили, что яблоня легко вытесняет другие виды в лесу

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В Новосибирске шесть видов деревьев запретили использовать для озеленения. В черный список «Ассортимента растений для озеленения города Новосибирска» попали: клен ясенелистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий, вяз приземистый, липа мелколистая.

Данные для перечня с запретом взяли из «Черной книги флоры Сибири» — труда ученых о чужеродных видах растений, которые легко и эффективно вытесняют местную флору.

Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства мэрии Новосибирска, утверждает, что запрет на пять видов (кроме клена ясенелистного) из ассортимента в черте города будет действовать только в четырех парках: в Заельцовском парке культуры и отдыха, Бугринской роще, парке «У моря Обского» и парке «Сосновый бор» в Калининском районе.

— Мы ограничиваем использование этих растений в городских лесах и парках, которые граничат с природными экосистемами. Потому что там, где возникает их большой массив, они начинают активно размножаться. И приводит это к тому, что выпадают из древесного яруса такие привычные для нас виды, как сосна лесная, сосна обыкновенная, — объяснила Светлана Гижицкая. — И липа мелколистная, и яблоня ягодная — незаменимые растения, которые мы и дальше будем использовать в уличном озеленении.

Ее поддержала и Татьяна Киселева, главный специалист Центрального ботсада СО РАН, лаборатории дендрологии, кандидат биологических наук.

— Ситуация с черным списком не такая простая, как кажется на первый взгляд. Те виды, которые мы привычно считаем очень высокодекоративными и довольно устойчивыми в наших условиях, — они чужие, инородные, в основном из Северной Америки или Европы. Эти растения очень жаль. Но их рекомендовано использовать подальше от лесопарков, — объяснила специалист.

В утвержденный новый «Ассортимент растений для озеленения города Новосибирска» попали и два ядовитых — секуринега полукустарниковая и жестер даурский. Список вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны специалистов. Почему — вы можете узнать здесь.

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Новосибирсклипаозеленениеяблоня
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