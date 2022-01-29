Оценивать строительство ЛДС в Новосибирске будет эксплуатирующая организация «Новосибирск-Арена»

Следить за качеством проводимых работ на новой ледовой арене в Новосибирске будет новая эксплуатирующая организация «Новосибирск-Арена». Об этом сообщили на сайте областного правительства.
По данным «Контур.Фокуса», компанию основали 19 января 2022 года. Ее конечным владельцем является правительство НСО, а среди учредителей — Департамент имущества и земельных отношений НСО и Министерство физической культуры и спорта НСО. Организация занимается не только спортивными объектами и учреждениями культуры и искусства. Среди других видов ее деятельности — прокат и аренда спорттоваров, врачебная практика и виды полиграфической деятельности.
По информации на сайте правительства, для создания комфортных условий для посетителей арены компания изучила опыт эксплуатирования арен в России и за рубежом.
— Уже согласована бортовая система для основной и тренировочной арен. Она адаптирована под размещение раздевалок: выходы на лед спортсменов, технологические проезды — всё с точностью до сантиметра подогнано под арену. Хоккейные борта трансформируемые, что позволит проводить на арене не только спортивные мероприятия, — добавили в правительстве.
Также на сайте уточнили, что в ЛДС установят современное звуковое и световое оборудование. Малая ледовая арена и универсальный тренировочный зал уже подключены к отоплению, стартовали отделочные работы. Кровельные работы на здании основной арены продолжаются. Каркас с витражами на основной арене уже смонтировали, сейчас ведется его остекление. Продолжаются работы по обустройству систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, завершается монтаж перегородок и заливка полов.
— Ориентируемся на полное закрытие контура, подачу тепла на основную арену не позднее 1 марта, — привели на сайте слова губернатора.
Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась санкт-петербургская компания «ЭлинАльфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «ЭлинАльфу».
Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета. В августе об этом заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Тогда он рассказал о «серьезном отставании» из-за подорожания стройматериалов и недостатка иностранной рабочей силы.