Оценивать строительство ЛДС в Новосибирске будет эксплуатирующая организация «Новосибирск-Арена»

Следить за качеством проводимых работ на новой ледовой арене в Новосибирске будет новая эксплуатирующая организация «Новосибирск-Арена». Об этом сообщили на сайте областного правительства.

По данным «Контур.Фокуса», компанию основали 19 января 2022 года. Ее конечным владельцем является правительство НСО, а среди учредителей — Департамент имущества и земельных отношений НСО и Министерство физической культуры и спорта НСО. Организация занимается не только спортивными объектами и учреждениями культуры и искусства. Среди других видов ее деятельности — прокат и аренда спорттоваров, врачебная практика и виды полиграфической деятельности.