Какие деревья высадят в Первомайском сквере вместо вырубленных тополей и кленов — ответ мэрии

В мэрии Новосибирска рассказали, какие деревья планируется высадить в Первомайском сквере. В прошлом году здесь убирали тополя и клены.
— В первую очередь там были убраны быстрорастущие деревья, такие как тополя и клены, которые находились в аварийном состоянии. И, соответственно, замена будет производиться более устойчивыми породами деревьев, — рассказала Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства мэрии Новосибирска. — Мы будем восстанавливать изгородь из клена татарского, которая там исторически была, но была угнетена, потому что там как раз росли взрослые деревья тополя. Также будет использоваться липа и хвойные растения.
В Новосибирске 19 января утвердили ассортимент растений для озеленения города. Список вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны специалистов.