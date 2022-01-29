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Какие деревья высадят в Первомайском сквере вместо вырубленных тополей и кленов — ответ мэрии

Планируется восстановить историческую изгородь

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Многие деревья в Первомайском сквере прошлой весной обрезали и вырубили

Многие деревья в Первомайском сквере прошлой весной обрезали и вырубили

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В мэрии Новосибирска рассказали, какие деревья планируется высадить в Первомайском сквере. В прошлом году здесь убирали тополя и клены.

— В первую очередь там были убраны быстрорастущие деревья, такие как тополя и клены, которые находились в аварийном состоянии. И, соответственно, замена будет производиться более устойчивыми породами деревьев, — рассказала Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства мэрии Новосибирска. — Мы будем восстанавливать изгородь из клена татарского, которая там исторически была, но была угнетена, потому что там как раз росли взрослые деревья тополя. Также будет использоваться липа и хвойные растения.

В Новосибирске 19 января утвердили ассортимент растений для озеленения города. Список вызвал неоднозначную реакцию, в первую очередь со стороны специалистов.

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Первомайский скверозеленение
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