Карантин хотели сократить до 7 дней: новосибирский Роспотребнадзор объяснил, что сроки пока не изменились

Новосибирский Роспотребнадзор пояснил НГС, что карантин для контактных пока не сократился и остается 14-дневным , но есть те, кто может его не соблюдать.



18 января на совещании правительства вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране сроки карантина сократят с 14 до 7 дней и внесут поправки в соответствующие документы.

Эксперты комментировали НГС это заявление, но по-разному его интерпретировали: кто-то понял, что речь идет о карантине для контактных, а кто-то — об изоляции пациентов. В любом случае многие из них были уверены, что 7 дней — это мало, потому что хоть у омикрона инкубационный период короче, в стране распространены и другие штаммы, например, дельта.