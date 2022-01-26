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Карантин хотели сократить до 7 дней: новосибирский Роспотребнадзор объяснил, что сроки пока не изменились

В ведомстве рассказали, кто может обойтись без изоляции

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За соблюдением изоляции следят сотрудники Роспотребнадзора, полиции

За соблюдением изоляции следят сотрудники Роспотребнадзора, полиции

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Новосибирский Роспотребнадзор пояснил НГС, что карантин для контактных пока не сократился и остается 14-дневным, но есть те, кто может его не соблюдать.

18 января на совещании правительства вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране сроки карантина сократят с 14 до 7 дней и внесут поправки в соответствующие документы.

Эксперты комментировали НГС это заявление, но по-разному его интерпретировали: кто-то понял, что речь идет о карантине для контактных, а кто-то — об изоляции пациентов. В любом случае многие из них были уверены, что 7 дней — это мало, потому что хоть у омикрона инкубационный период короче, в стране распространены и другие штаммы, например, дельта.

Журналист НГС направлял запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить пояснения. В ведомстве ответили, что на сегодняшний день постановление главного санитарного врача РФ о внесении изменений (дополнений) в действующую редакцию «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не опубликовано.

СЮЖЕТ

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— Согласно действующей редакции: лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления в случае развития заболевания. Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — уточнили журналисту НГС в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказывали, что срок действия ПЦР-теста официально сократили до 48 часов.

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