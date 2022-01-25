Воду жителям Чистой Слободы вернули спустя почти двое суток — что достали из забитой канализации

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода восстановили водоснабжение. Работы закончили сегодня, 25 января, рано утром — в 05:00 вода стала поступать в дома.



На время аварийных работ подача воды была ограничена в 23 домах. Информация о засоре поступила в 14:40 23 января, в воскресенье. Он произошел на канализационных сетях по адресу ул. Титова, 254.



— На место незамедлительно выехали технические специалисты управляющей компании. Совместно с силами подрядных организаций работы по промывке канализации выполнялись с 23 по 25 января. Мы извлекли из трубопровода огромное количество крупного бытового мусора, пластика, тканевых материалов, пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать в канализацию. Это заняло время и ресурсы, в первую очередь человеческие — работа велась круглосуточно. Сейчас все системы водоснабжения и водоотведения функционируют в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе в управляющей компании «Чистая Слобода».