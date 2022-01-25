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Воду жителям Чистой Слободы вернули спустя почти двое суток — что достали из забитой канализации

Коммунальщикам удалось устранить засор в канализации

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Промывку канализации проводили круглосуточно

Промывку канализации проводили круглосуточно

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В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода восстановили водоснабжение. Работы закончили сегодня, 25 января, рано утром — в 05:00 вода стала поступать в дома.

На время аварийных работ подача воды была ограничена в 23 домах. Информация о засоре поступила в 14:40 23 января, в воскресенье. Он произошел на канализационных сетях по адресу ул. Титова, 254.

— На место незамедлительно выехали технические специалисты управляющей компании. Совместно с силами подрядных организаций работы по промывке канализации выполнялись с 23 по 25 января. Мы извлекли из трубопровода огромное количество крупного бытового мусора, пластика, тканевых материалов, пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать в канализацию. Это заняло время и ресурсы, в первую очередь человеческие — работа велась круглосуточно. Сейчас все системы водоснабжения и водоотведения функционируют в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе в управляющей компании «Чистая Слобода».

Для ликвидации засора были задействованы четыре аварийные бригады.

В начале января почти 60 домов в центре Новосибирска остались без отопления на ночь из-за аварии на теплосети.

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засоротключение воды
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