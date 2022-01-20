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«"Доят" туристов»: сибиряк попал на 174 тысячи рублей в Таиланде из-за COVID-ограничений

Владимир Макиевский поехал праздновать свадьбу, но оказался заперт в отеле

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<nobr class="_">38-летний</nobr> руководитель федеральной компании вместо отдыха получил кучу проблем

38-летний руководитель федеральной компании вместо отдыха получил кучу проблем

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— Посольство России в Таиланде — это похоронная служба, — вскрикнул застрявший в тропических краях россиянин Владимир Макиевский. — Они только трупы сограждан, разбившихся на байках, могут на родину отправлять.

Эмоции Владимира можно понять: вместо райского медового месяца в Таиланде он оказался разлучен с невестой, изолирован от друзей и в два счета потерял около 170 тысяч рублей. Как так вышло? Ответ прост: коронавирус.

Мы поговорили с Владимиром Макиевским о случившемся. Он подробно рассказал, как один положительный тест на COVID-19 обошелся ему в 2 тысячи евро.

Полетели сыграть свадьбу

Владимир Макиевский — 38-летний бизнесмен из Новосибирска. Весной 2021 года он перебрался в Ярославль ради руководящей должности в компании «ТГК-2», которая занимается теплоэнергией и коммуникациями. После зимних праздников Владимир взял отпуск и планировал отправиться с невестой и парочкой друзей в Таиланд. Во время поездки планировали сыграть свадьбу.

Правила въезда в Таиланд в условиях мировой пандемии запутанные. Если турист привит вакциной «Спутник V», перед поездкой ему обязательно нужно зарезервировать и оплатить одобренный тайским Минздравом отель (на время вынужденного карантина от момента сдачи ПЦР-тестов до готовности результатов) и оплатить страховку.

По прилете в Таиланд нужно сдать ПЦР-тест и заселиться в забронированный отель. Спустя пять дней тест нужно сдать повторно. Если результаты отрицательные, туристу выдают тай-пасс (аналог нашего QR-кода. — Прим. ред.) и он может свободно передвигаться по стране.

— По прилете 5 января мы прошли тестирование и заселились в отель. Пробыв один день на изоляции в своих номерах, мы получили отрицательные тесты и начали свой отдых. Забрали автомобиль в прокате, мы специально взяли его в аренду, чтобы не контактировать с таксистами и прочими людьми. Везде мы передвигались вчетвером, ели в основном в кафе самообслуживания или готовили в номере из привезенных продуктов, чтобы избежать контактов с другими людьми на протяжении всех пяти дней до сдачи второго теста, — описывает Владимир.

Разлучили с невестой

Как рассказал бывший сибиряк, повторный тест 10 января у компании брали не в больнице или медкабинете отеля, а на открытой парковке возле торгового центра. Спустя сутки пришли результаты: у невесты Владимира и друзей отрицательные, а у него — положительный. При этом симптомов COVID-19 у Владимира не было. Туристы побежали в ближайшую аптеку покупать экспресс-тесты. Они показали отрицательный результат у всех.

В Таиланде запутанные правила въезда в страну

В Таиланде запутанные правила въезда в страну

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— Далее началось самое интересное. Меня оставили в номере на изоляции до сдачи повторного теста, а невесту, как контактировавшую, отселили в другой номер. Я заказал забор мазка на 13 января в номер за 6 тысяч бат (13 800 рублей. — Прим. ред.), при этом прилетный тест стоил 1100 бат (2530 рублей. — Прим. ред.). Соответственно, мне пришлось оплачивать проживание в своем номере и номере невесты за трое суток — 3 тысячи бат в день (6900 рублей. — Прим. ред.), — рассказал Владимир.

Следующий тест Владимира показал положительный результат, а вот анализы его невесты оказались отрицательными. Она смогла выходить из номера и за пределы отеля. Владимиру нужно было оставаться на карантине. В отеле, где всё случилось, по запросу НГС разъяснили коронавирусные ограничения, действующие в стране.

— Господин Владимир Макиевский заболел COVID-19 10 января. По правилам Таиланда он должен находиться в условиях карантина в течение 10 ночей — с 10 по 20 января. Пожалуйста, поймите, отель соблюдает правила, установленные Государственным управлением здравоохранения, — прокомментировали в Marina Phuket Hotel.

Посольство бессильно, страховка не покрывает расходы


По словам Владимира, многие российские туристы столкнулись в Таиланде с подобными проблемами. Он связывает это с постановлением губернатора провинции Пхукет. Из-за сильной загруженности больниц бессимптомных больных разрешили оставлять не в госпиталях, а прямо в отелях.

— Забор анализов второго теста по истечении пяти дней берется не в условиях больницы, а на третьем этаже открытой парковки возле торгового центра. В таких условиях невозможно говорить о целостности биоматериала, который берется для анализа, условий его хранения. Это изначально говорит, что прохождение теста нацелено не на выявление человека с заболеваниями, а на получение ложных результатов, чтобы «подоить» туристов. Это приводит к тому, что отели могут пополнить свои карманы деньгами туристов, которые не хотят нарушать закон и являются заложниками ситуации, — сказал Владимир.

При этом туристы, попавшие в «ковидную западню», зачастую не могут получить помощи от посольства России в Таиланде. По словам Владимира, консульство работает лишь три часа в день — с 09:00 до 12:00, и дозвониться туда практически невозможно. Некоторые страховые компании отказываются возмещать туристам убытки. Мотивируют это тем, что человек не попал в больницу, а отдыхает на территории отеля. Мол, случай не страховой.

СЮЖЕТ

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— Я позвонил на работу в «ТГК-2» в Ярославль и объяснил, что я на карантине. Встал вопрос о больничном. Мне отказали, сказав, что за пределами России я не могу открыть больничный РФ. Просто открестились от ситуации, — считает Владимир.

В пресс-службе «ТГК-2» ситуацию сначала комментировать не хотели. Позже пообещали разобраться.

Согласно трудовому законодательству (ст. 124 ТК РФ), оформление больничного во время отпуска возможно. В этом случае работодатель должен перенести этот отпуск на другой срок с учетом пожеланий работника.

Владимиру осталось несколько часов до окончания карантина

Владимиру осталось несколько часов до окончания карантина

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Несколько часов до освобождения

19 января у Владимира истек последний день карантина.

— В общей сложности мы потеряли 2 тысячи евро (174 040 рублей. — Прим. ред.). Как говорилось в одной сказке: «Будут вас кусать, бить и обижать, — не ходите, дети, в Африку гулять», — напоследок вздохнул Владимир. — Чуковский был прав...

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