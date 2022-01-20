«"Доят" туристов»: сибиряк попал на 174 тысячи рублей в Таиланде из-за COVID-ограничений

— Посольство России в Таиланде — это похоронная служба, — вскрикнул застрявший в тропических краях россиянин Владимир Макиевский. — Они только трупы сограждан, разбившихся на байках, могут на родину отправлять.



Эмоции Владимира можно понять: вместо райского медового месяца в Таиланде он оказался разлучен с невестой, изолирован от друзей и в два счета потерял около 170 тысяч рублей. Как так вышло? Ответ прост: коронавирус.



Мы поговорили с Владимиром Макиевским о случившемся. Он подробно рассказал, как один положительный тест на COVID-19 обошелся ему в 2 тысячи евро.