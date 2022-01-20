«"Доят" туристов»: сибиряк попал на 174 тысячи рублей в Таиланде из-за COVID-ограничений

— Посольство России в Таиланде — это похоронная служба, — вскрикнул застрявший в тропических краях россиянин Владимир Макиевский. — Они только трупы сограждан, разбившихся на байках, могут на родину отправлять.
Эмоции Владимира можно понять: вместо райского медового месяца в Таиланде он оказался разлучен с невестой, изолирован от друзей и в два счета потерял около 170 тысяч рублей. Как так вышло? Ответ прост: коронавирус.
Мы поговорили с Владимиром Макиевским о случившемся. Он подробно рассказал, как один положительный тест на COVID-19 обошелся ему в 2 тысячи евро.
Полетели сыграть свадьбу
Владимир Макиевский —
Правила въезда в Таиланд в условиях мировой пандемии запутанные. Если турист привит вакциной «Спутник V», перед поездкой ему обязательно нужно зарезервировать и оплатить одобренный тайским Минздравом отель (на время вынужденного карантина от момента сдачи ПЦР-тестов до готовности результатов) и оплатить страховку.
По прилете в Таиланд нужно сдать ПЦР-тест и заселиться в забронированный отель. Спустя пять дней тест нужно сдать повторно. Если результаты отрицательные, туристу выдают тай-пасс (аналог нашего QR-кода. —
— По прилете 5 января мы прошли тестирование и заселились в отель. Пробыв один день на изоляции в своих номерах, мы получили отрицательные тесты и начали свой отдых. Забрали автомобиль в прокате, мы специально взяли его в аренду, чтобы не контактировать с таксистами и прочими людьми. Везде мы передвигались вчетвером, ели в основном в кафе самообслуживания или готовили в номере из привезенных продуктов, чтобы избежать контактов с другими людьми на протяжении всех пяти дней до сдачи второго теста, — описывает Владимир.
Разлучили с невестой
Как рассказал бывший сибиряк, повторный тест 10 января у компании брали не в больнице или медкабинете отеля, а на открытой парковке возле торгового центра. Спустя сутки пришли результаты: у невесты Владимира и друзей отрицательные, а у него — положительный. При этом симптомов COVID-19 у Владимира не было. Туристы побежали в ближайшую аптеку покупать экспресс-тесты. Они показали отрицательный результат у всех.
— Далее началось самое интересное. Меня оставили в номере на изоляции до сдачи повторного теста, а невесту, как контактировавшую, отселили в другой номер. Я заказал забор мазка на 13 января в номер за 6 тысяч бат (
Следующий тест Владимира показал положительный результат, а вот анализы его невесты оказались отрицательными. Она смогла выходить из номера и за пределы отеля. Владимиру нужно было оставаться на карантине. В отеле, где всё случилось, по запросу НГС разъяснили коронавирусные ограничения, действующие в стране.
— Господин Владимир Макиевский заболел COVID-19 10 января. По правилам Таиланда он должен находиться в условиях карантина в течение 10 ночей — с 10 по 20 января. Пожалуйста, поймите, отель соблюдает правила, установленные Государственным управлением здравоохранения, — прокомментировали в Marina Phuket Hotel.
Посольство бессильно, страховка не покрывает расходы
По словам Владимира, многие российские туристы столкнулись в Таиланде с подобными проблемами. Он связывает это с постановлением губернатора провинции Пхукет. Из-за сильной загруженности больниц бессимптомных больных разрешили оставлять не в госпиталях, а прямо в отелях.
— Забор анализов второго теста по истечении пяти дней берется не в условиях больницы, а на третьем этаже открытой парковки возле торгового центра. В таких условиях невозможно говорить о целостности биоматериала, который берется для анализа, условий его хранения. Это изначально говорит, что прохождение теста нацелено не на выявление человека с заболеваниями, а на получение ложных результатов, чтобы «подоить» туристов. Это приводит к тому, что отели могут пополнить свои карманы деньгами туристов, которые не хотят нарушать закон и являются заложниками ситуации, — сказал Владимир.
При этом туристы, попавшие в «ковидную западню», зачастую не могут получить помощи от посольства России в Таиланде. По словам Владимира, консульство работает лишь три часа в день — с 09:00 до 12:00, и дозвониться туда практически невозможно. Некоторые страховые компании отказываются возмещать туристам убытки. Мотивируют это тем, что человек не попал в больницу, а отдыхает на территории отеля. Мол, случай не страховой.
СЮЖЕТ
— Я позвонил на работу в «ТГК-2» в Ярославль и объяснил, что я на карантине. Встал вопрос о больничном. Мне отказали, сказав, что за пределами России я не могу открыть больничный РФ. Просто открестились от ситуации, — считает Владимир.
В пресс-службе «ТГК-2» ситуацию сначала комментировать не хотели. Позже пообещали разобраться.
Согласно трудовому законодательству (
Несколько часов до освобождения
19 января у Владимира истек последний день карантина.
— В общей сложности мы потеряли 2 тысячи евро (