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Крещенские купели закрыли в Новосибирске — сколько человек успели окунуться

Спасатели закончили работы к часу ночи

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Всего окунулись <nobr class="_">12 603</nobr> человека

Всего окунулись 12 603 человека

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В Новосибирске завершили работу официальные купели. Об этом сообщили спасатели МАСС.

— Закончено дежурство спасателей и других оперативных служб. Все купели были разобраны, убраны из воды, проруби закрыты и огорожены сигнальными лентами, — рассказали в службе. Работы закончили в час ночи.

Спасатели привели статистику по 4 купелям:

• в купели на Заобской обряд прошли 4150 человек;
• в купели на пожарном причале — 1953 человека;

• в купели микрорайона Европейский Берег — 3700 человек;

• в купели на Софийской — 2800 человек.

Всего окунулись 12 603 человека.

О том, как в этом году проходило Крещение, мы рассказывали в онлайн-репортаже. А одна из наших журналисток даже окунулась в прорубь сама — здесь можно почитать репортаж о том, как это было.

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