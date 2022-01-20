Крещенские купели закрыли в Новосибирске — сколько человек успели окунуться

В Новосибирске завершили работу официальные купели. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— Закончено дежурство спасателей и других оперативных служб. Все купели были разобраны, убраны из воды, проруби закрыты и огорожены сигнальными лентами, — рассказали в службе. Работы закончили в час ночи.
Спасатели привели статистику по 4 купелям:
• в купели на Заобской обряд прошли 4150 человек;
• в купели на пожарном причале — 1953 человека;
• в купели микрорайона Европейский Берег — 3700 человек;
• в купели на Софийской — 2800 человек.
Всего окунулись
О том, как в этом году проходило Крещение, мы рассказывали в онлайн-репортаже. А одна из наших журналисток даже окунулась в прорубь сама — здесь можно почитать репортаж о том, как это было.