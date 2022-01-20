«Это ножницы в головах журналистов»: генконсул Германии в Сибири — о последствиях закона об иноагентах

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке выразил поддержку новосибирскому журналисту Петру Маняхину*, который уже полгода живет со статусом иноагента. Он заявил, что закон наносит удар не только по отношениям России с партнерами, но и по развитию страны.

— Вопрос с иностранными агентами — это тема большой политики. И мы уже видим влияние этого на двусторонние проекты — что наши традиционные партнеры два раза подумают, сотрудничать ли им с партнерами из Германии, и наоборот. И я думаю, что это законодательство об иностранных агентах имеет два последствия. Одно — для того, кого признают иностранным агентом. И второе — более тонкая вещь, которая приводит к самоцензуре. Это как бы появляются определенные ножницы в голове журналистов, которые раздумывают, писать ли им на какую-то тему, — объяснил на пресс-конференции Финке.