«Это ножницы в головах журналистов»: генконсул Германии в Сибири — о последствиях закона об иноагентах

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке выразил поддержку новосибирскому журналисту Петру Маняхину*, который уже полгода живет со статусом иноагента. Он заявил, что закон наносит удар не только по отношениям России с партнерами, но и по развитию страны.
— Вопрос с иностранными агентами — это тема большой политики. И мы уже видим влияние этого на двусторонние проекты — что наши традиционные партнеры два раза подумают, сотрудничать ли им с партнерами из Германии, и наоборот. И я думаю, что это законодательство об иностранных агентах имеет два последствия. Одно — для того, кого признают иностранным агентом. И второе — более тонкая вещь, которая приводит к самоцензуре. Это как бы появляются определенные ножницы в голове журналистов, которые раздумывают, писать ли им на какую-то тему, — объяснил на пресс-конференции Финке.
Он уверен, что закон об иностранных агентах негативно скажется на будущем России.
— Я думаю, что это законодательство об иностранных агентах — большой удар по будущему страны, потому что, чтобы общество развивалось, нужен сбор мнений, конкуренция, плюрализм. И такое законодательство очень сильно ограничивает людей. И смотрим на это с большими опасениями. И не только потому, что Россия нам очень близка. Мы также смотрим с точки зрения тех международных обязательств, которые взяла на себя Россия. Это касается и демократизации, и правовой безопасности, — добавил генконсул.
Он также ответил на обвинения в сторону Германии о том, что та часто вмешивается во внутренние дела России.
— Если мое правительство или правительства других стран и критикуют, это не является вмешательством во внутренние дела, потому что это касается международных вопросов. Просто это открытый диалог между партнерами по договору. Но это, конечно, очень деликатный вопрос, который мы не можем решить из Новосибирска. Он находится на повестке в Берлине, Москве, Брюсселе, Париже и, конечно, в Страсбурге. И это совершенно точно тема вчерашнего обсуждения между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и Сергеем Лавровым, — заключил генконсул.
* Минюст РФ включил Петра Маняхина в реестр СМИ-иноагентов.
Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке по время пресс-конференции также назвал две причины, по которым мог быть отменен концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске. Он не исключает влияния на решение и православных активистов.
Он также рассказал о результатах исторической экспертизы выставки про Берлинскую стену, которая вызвала скандал в октябре 2021 года. Она проходила у кинотеатра «Победа». Ее потребовали демонтировать из-за искажения исторических фактов, что и было сделано.