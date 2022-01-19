«СО РАН провело экспертизу»: генконсул Германии в Сибири — о выставке про Берлинскую стену, вызвавшую скандал

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке рассказал о результатах исторической экспертизы выставки про «Берлинскую стену», которая вызвала скандал в октябре 2021 года. Она проходила у кинотеатра «Победа». Ее потребовали демонтировать из-за искажения исторических фактов, что и было сделано.
— Я хотел бы начать с фактов. Это не был демонтаж. Выставка была показана даже дольше, чем планировалось. Соответственно она была разобрана согласна плану. Она была посвящена истории Берлинской стены и показывали по случаю дня германского единства, которое как раз в октябре, — ответил корреспонденту НГС на пресс-конференции Финке.
При этом причиной закрытия выставки тогда назывались «нарекания общественности».
— Для нас в консульстве была несколько неожиданной критика этой выставки по двум причинам. Во-первых, выставка показывалась в России в течение 10 лет и в пятый раз в Новосибирске. До этого момента никакой критики не вызывала. Соответственно была организована раньше с различными государственными и частными партнерами. То есть у нас абсолютно нет представления, почему в октябре прошлого года вдруг появилась такая критика, — отметил генеральный консул. — Вторая неожиданность была в том, что нам сказали, что мы представляем неправильную картину исторических событий. И ни разу эта критика не была конкретизирована.
Бернд Финке сообщил, что по поручению администрации города институт истории СО РАН сделал экспертизу этой выставки:
— И ее результаты были следующие: эта выставка действительно отражает историческую реальность и там нет никакого искажения действительности, и там даже была высказана рекомендация показывать ее в других городах. Но мы увидели, что дебаты по поводу выставки проходили именно в соцсетях. И вы сами знаете, как это развивается. Появляется событие, у которого появляется своя динамика, и потом о нем точно также забывают. Для нас это был вклад в открытую дискуссию, в том числе в то, что касается свободы культуры и мнения.
В декабре 2020 года в Новосибирск приехал новый генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке. Бернду Финке 57 лет — он опытный дипломат, который успел поработать в Нью-Йорке, Косово, Санкт-Петербурге, Африке и Центральной Америке. Чтобы разговор об этом получился неформальным, мы побывали у него и его супруги Андреа в гостях. Узнали, почему Бернд Финке согласился на «ссылку в Сибирь», боится ли он наших морозов и медведей, считает ли объявление независимости Косово своим дипломатическим проигрышем и как вел себя в 90-х Владимир Путин в пабе «Чайка».