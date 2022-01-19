«СО РАН провело экспертизу»: генконсул Германии в Сибири — о выставке про Берлинскую стену, вызвавшую скандал

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке рассказал о результатах исторической экспертизы выставки про «Берлинскую стену», которая вызвала скандал в октябре 2021 года. Она проходила у кинотеатра «Победа». Ее потребовали демонтировать из-за искажения исторических фактов, что и было сделано.



— Я хотел бы начать с фактов. Это не был демонтаж. Выставка была показана даже дольше, чем планировалось. Соответственно она была разобрана согласна плану. Она была посвящена истории Берлинской стены и показывали по случаю дня германского единства, которое как раз в октябре, — ответил корреспонденту НГС на пресс-конференции Финке.