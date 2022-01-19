Испорченный в Новосибирске портрет «черного барона» воспроизвели на одежде

Книжное издательство из Нижнего Новгорода «Черная сотня» запустило линейку одежды с новосибирскими граффити, посвященными барону фон Унгерну-Штернбергу. Сам портрет царского офицера появился на стене промышленного здания на улице Фабричной в Новосибирске 3–4 января, вскоре изображение закрасили черной краской, добавив рядом угрожающую надпись. После этого сверху портрета нарисовали красную звезду.



— Намедни в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) на месте расстрела барона Унгерна появился народный мемориал — красивые граффити с портретом белого воеводы. В первую же ночь граффити завандалили — закрасили уродливой красной звездой. Мы решили отразить этот маленький отголосок Гражданской в совместной коллекции одежды с «Колосом» и выпустили футболку, капюшонку, рюкзак и поясную сумку с бароном и картой Новониколаевска, — говорится в группе издательства в соцсети «ВКонтакте».