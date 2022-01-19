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Испорченный в Новосибирске портрет «черного барона» воспроизвели на одежде

Портрет фон Унгерна появился в промзоне на Фабричной в первых числах января, но его вскоре уничтожили вандалы

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Портретом заинтересовалось издательство из Нижнего Новгорода

Портретом заинтересовалось издательство из Нижнего Новгорода

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Книжное издательство из Нижнего Новгорода «Черная сотня» запустило линейку одежды с новосибирскими граффити, посвященными барону фон Унгерну-Штернбергу. Сам портрет царского офицера появился на стене промышленного здания на улице Фабричной в Новосибирске 3–4 января, вскоре изображение закрасили черной краской, добавив рядом угрожающую надпись. После этого сверху портрета нарисовали красную звезду.

— Намедни в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) на месте расстрела барона Унгерна появился народный мемориал — красивые граффити с портретом белого воеводы. В первую же ночь граффити завандалили — закрасили уродливой красной звездой. Мы решили отразить этот маленький отголосок Гражданской в совместной коллекции одежды с «Колосом» и выпустили футболку, капюшонку, рюкзак и поясную сумку с бароном и картой Новониколаевска, — говорится в группе издательства в соцсети «ВКонтакте».

Портрет был нарисован в начале января

Портрет был нарисован в начале января

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Там же уточняется, что часть вырученных от продажи одежды денег будет направлена на восстановление новосибирских граффити.

Издательство «Черная сотня» было основано в 2013 году двумя студентами. У себя на сайте издательство указывает, что «призвано помочь русскому национальному движению прорвать информационную смуту и вернуть России и русским свой исторический облик». «Черная сотня», в частности, выпускает литературу, посвященную годам правления Николая II, чеченской войне, выборам в Мосгордуму в 2019 году, а также комиксы о Гражданской войне, покорении Кавказа и стикеры с героями Афгана и Чечни. У издательства есть две книжные лавки — в Москве и Санкт-Петербурге.

Предполагается, что промзона на Фабричной, где и появился портрет барона, могла быть местом его расстрела. Об альтернативной версии рассказал историк архитектуры Олег Викторович: барона фон Унгерна могли расстрелять в стенах знаменитого Дома с часами (там, где когда-то располагался купеческий особняк и размещался НКВД), а после сжечь в котле, уничтожив его пепел.

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