Испорченный в Новосибирске портрет «черного барона» воспроизвели на одежде

Книжное издательство из Нижнего Новгорода «Черная сотня» запустило линейку одежды с новосибирскими граффити, посвященными барону фон Унгерну-Штернбергу. Сам портрет царского офицера появился на стене промышленного здания на улице Фабричной в Новосибирске
— Намедни в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) на месте расстрела барона Унгерна появился народный мемориал — красивые граффити с портретом белого воеводы. В первую же ночь граффити завандалили — закрасили уродливой красной звездой. Мы решили отразить этот маленький отголосок Гражданской в совместной коллекции одежды с «Колосом» и выпустили футболку, капюшонку, рюкзак и поясную сумку с бароном и картой Новониколаевска, — говорится в группе издательства в соцсети «ВКонтакте».
Там же уточняется, что часть вырученных от продажи одежды денег будет направлена на восстановление новосибирских граффити.
Издательство «Черная сотня» было основано в 2013 году двумя студентами. У себя на сайте издательство указывает, что «призвано помочь русскому национальному движению прорвать информационную смуту и вернуть России и русским свой исторический облик». «Черная сотня», в частности, выпускает литературу, посвященную годам правления
Предполагается, что промзона на Фабричной, где и появился портрет барона, могла быть местом его расстрела. Об альтернативной версии рассказал историк архитектуры Олег Викторович: барона фон Унгерна могли расстрелять в стенах знаменитого Дома с часами (там, где когда-то располагался купеческий особняк и размещался НКВД), а после сжечь в котле, уничтожив его пепел.