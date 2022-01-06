«Непонятная реакция и неадекватный ответ на нее»: портрет «черного барона» замазали краской и оставили угрожающую надпись

В Новосибирске закрасили черным баллончиком портрет барона фон Унгерна-Штернберга. Изображение царского офицера было замечено 3 января на улице Фабричной. Рядом с ним новосибирцы организовали мемориал и несли туда гвоздики. 5 января новосибирцы заметили, что вместо лица у барона черное пятно, а рядом надпись: «Шмыга, бойся: Унгерн — не последний убитый барон».
В 2016 году НГС рассказал противоречивую историю знаменитого барона, которая по-прежнему окружена мифами. Роман фон Унгерн был белогвардейским офицером, который после прихода большевиков к власти создал маньчжурский партизанский отряд, обосновался в Даурии и оттуда совершал вылазки на советскую территорию. Барон имел репутацию жестокого и эксцентричного человека, он планировал восстановить в России монархию и создать срединное царство в Центральной Азии, включающее Монголию, Калмыкию, часть Китая. В 1921 году барона фон Унгерна (его называли «черным бароном») предало его ближайшее окружение, в результате того взял в плен отряд партизан, возглавляемый Щетинкиным, и доставил в Новониколаевск.
Новосибирский краевед, сотрудник музея Константин Голодяев рассказал, что в Новосибирске давно существует противостояние двух идеологий.
— Барон был здесь судим, здесь расстрелян и здесь похоронен. Так получилось, что здесь похоронен офицер, который арестовал его в Монголии. Это Щетинкин Петр Ефимович, улица которого у нас есть в городе. Тоже участник Первой мировой войны, полный кавалер георгиевский, после революции и приезда в Сибирь ставший красным командиром. И, если в честь Щетинкина у нас есть улица, есть бюст и не один, то у барона Унгерна в Новосибирске нет никаких памятных знаков, — рассказал Константин Голодяев.
В Новосибирске, как утверждает краевед, несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы установить памятник «черному барону».
— Я лично не сторонник, чтобы публично увековечивать и ставить памятники лицам, которые имеют неоднозначную историческую оценку. Это и барон Унгерн, и Сталин, и Колчак — деятели гражданской войны, на руках у которых кровь, — поделился Константин Голодяев.
Краевед также предположил, что автор портрета знал, что лицо барону замажут.
— По поводу портрета я не знаю деталей, кто нарисовал и зачем. Юбилей расстрела Унгерна был в прошлом году. К нему это никак не подвязано. Просто какая-то непонятная акция и совершенно непонятный и неадекватный на нее ответ. То, что ответ будет таким, и портрет замажут — это наверняка просчитывалось, потому что есть целых два полярных лагеря. Одни за барона, другие — против, — подвел итог Константин Голодяев.
Прошлой осенью корреспондент НГС побывал в подвале знаменитого Дома с часами на Красном проспекте, примыкающего к бывшему особняку купца. Как рассказывал историк архитектуры Олег Викторович, барона могли расстрелять в этих стенах, а после сжечь его в котле, уничтожив пепел. О том, какие еще тайны скрывает этот подвал и само здание Дома с часами, читайте в этом материале.