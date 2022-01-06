«Непонятная реакция и неадекватный ответ на нее»: портрет «черного барона» замазали краской и оставили угрожающую надпись

В Новосибирске закрасили черным баллончиком портрет барона фон Унгерна-Штернберга. Изображение царского офицера было замечено 3 января на улице Фабричной. Рядом с ним новосибирцы организовали мемориал и несли туда гвоздики. 5 января новосибирцы заметили, что вместо лица у барона черное пятно, а рядом надпись: «Шмыга, бойся: Унгерн — не последний убитый барон».

В 2016 году НГС рассказал противоречивую историю знаменитого барона, которая по-прежнему окружена мифами. Роман фон Унгерн был белогвардейским офицером, который после прихода большевиков к власти создал маньчжурский партизанский отряд, обосновался в Даурии и оттуда совершал вылазки на советскую территорию. Барон имел репутацию жестокого и эксцентричного человека, он планировал восстановить в России монархию и создать срединное царство в Центральной Азии, включающее Монголию, Калмыкию, часть Китая. В 1921 году барона фон Унгерна (его называли «черным бароном») предало его ближайшее окружение, в результате того взял в плен отряд партизан, возглавляемый Щетинкиным, и доставил в Новониколаевск.

