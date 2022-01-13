13 января четверг
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 74.53
eur 84.67
СрочноУтечка газа на Первомайке — объяснение химика
Все новости
Все новости

«Люди ехали к нам в мороз — их не пускали»: власти НСО пообещали детским центрам деньги за простой в праздники

В одном из центров Новосибирска уже задумались о смене концепции

663
20Обсудить

Поделиться

Министерство промышленности рассказало о поддержке для бизнеса 13 января

Министерство промышленности рассказало о поддержке для бизнеса 13 января

Поделиться

В Новосибирской области на поддержку детских центров выделят 31 миллион рублей. Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин рассказал об этом на встрече с журналистами в семейном досуговом центре «Веселый остров». Сумма поддержки будет зависеть от количества человек, которые работают в организации.

Детские развлекательные центры и игровые комнаты были закрыты с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. После этого часть развлекательных центров писали коллективное обращение к губернатору области с просьбой отменить запрет на деятельность и говорили о своем тяжелом финансовом состоянии.

Детские центры были закрыты с 29 декабря по 9 января

Детские центры были закрыты с 29 декабря по 9 января

Поделиться

Приходили клиенты и ругались


Управляющая семейным досуговым центром «Веселый остров» Александра Бородина рассказала, что главные удары после закрытия на новогодние праздники — имиджевые и зарплаты сотрудников:

— Мы потеряли очень много гостей. Это, может, самое главное. Помимо этого, наши сотрудники остались без работы в этот период, хотя уже стояли графики и они готовы были работать, и мы понимаем, что это двойная оплата для персонала, который получает почасовую оплату. Если мы говорим про наших гостей, то потери колоссальные имиджевые. К нам люди ехали в морозы на другой конец города и видят наши объявления. Сердце кровью обливалось. Я работала в офисе в это время и видела этих людей. Мы объясняли, извинялись, люди ругались. И это самое главное, когда люди перестают верить, — поделилась Александра Бородина.

В детский центр «Веселый остров» приходили гости на новогодние каникулы, но их не пускали

В детский центр «Веселый остров» приходили гости на новогодние каникулы, но их не пускали

Поделиться

Александра уточнила, что после открытия 10 января весь коллектив остался. Помимо потерь имиджевых потери для компании были и финансовые. На новогодние праздники у развлекательных сфер идет три четвертых всей выручки, уточняет управляющая семейным центром.

Никто из работников после открытия не уволился

Никто из работников после открытия не уволился

Поделиться

Сейчас детские центры просят правительство, чтобы их больше не закрывали.

— Мы перед закрытием обращались с просьбой, мы готовы были к ужесточенным мерам. Почему закрытие коснулось только детского досуга? В городе работали любые сферы развлечения: аквапарк, дельфинарии, любые спортивные, а ограничение коснулось только нас. Это было очень болезненно. Мы не понимали, в чём мы провинились. Мы как бизнес относимся очень ответственно. У нас весь коллектив был привит еще в октябре, хотя надо было с ноября по декабрь. У нас обратка центра ведется каждые два часа, — высказалась управляющая.

Она говорит, что детские центры в момент, когда им объявили о закрытии, были готовы к любым альтернативам. Они просили ввести QR-коды или сделать ограничения по времени и по территории.

Во время закрытия «Веселый остров» решил поменять концепцию

Во время закрытия «Веселый остров» решил поменять концепцию

Поделиться

Больше не детский досуг


Во время закрытия в «Веселом острове» приняли решение дополнить концепцию. В ближайшее время помимо детского развлечения в центре будут организовывать спортивные мероприятия. Так, утверждает Александра Бородина, их компания сможет работать, если вновь закроют детские центры.

— Мы не думаем, что для нас новое закрытие станет роковым. Мы сейчас меняем концепцию внутри развлекательного центра и будем над этим работать. Спортивные центры работают с ограничениями, но работают, — рассказала управляющая.

В детском центре уже есть несколько спортивных атрибутов

В детском центре уже есть несколько спортивных атрибутов

Поделиться

Для смены концепции понадобится несколько месяцев. Сотрудникам развлекательного центра придется внести изменения в структуру, документацию и коллектив. Для работы спортивного центра нужны специально подготовленные инструкторы.

— Это будет параллельная история, которая позволит нам работать в другом формате немного. Это будет не просто квестовая история, которая есть сейчас, это будет в рамках наших масштабов, но спортивного направления, — поделилась Александра.

Управляющая центром видит в таком шаге точку роста:

— Сам центр очень гибко реагирует на все постановления. После изменения в концепции мы можем работать в любом формате, как нам будет удобно. Мы не знаем, как будут развиваться события. Может, спортивная концепция станет ведущей, но уходить от детской концепции мы не собираемся, — подвела черту управляющая.

Владельцы бизнеса просили ввести <nobr class="_">QR-коды</nobr>

Владельцы бизнеса просили ввести QR-коды

Поделиться

Поддержка бизнеса


Заместитель министра промышленности Максим Останин рассказал, что подать заявки на субсидии детские центры смогут с 18 января. Чтобы получить денежную поддержку, нужно предоставить документы о том, что на новогодних каникулах центр не работал.

— На сегодня у нас работают порядка 247 таких предприятий, на них трудятся 1395 человек. Общий фонд — 31 миллион рублей. В среднем на каждого человека предприятие может получить субсидию в 22 тысячи рублей. Сюда входит минимальные размеры оплаты труда, сюда входят северные коэффициенты, и, когда мы общались с бизнесом, они просили, чтобы включили все платежи социальные и так далее, — рассказал Максим Останин.

В центре действуют ограничения

В центре действуют ограничения

Поделиться

За зимние каникулы было проведено 55 рейдов. Во время рейдов были обнаружены 5 нарушителей — они субсидии не смогут получить.

Александра Бородина отметила, что обещаемая поддержка несущественна:

— По большому счету, она будет невесома, но как поддержка она будет приятная. Что о нас не забывают, мы видим. Как я понимаю, больше нет возможности компенсировать, — поделилась управляющая.

Вирусологи прогнозируют появление пятой волны коронавируса в Новосибирске в конце января — начале февраля. Этому будут способствовать и прошедшие новогодние каникулы, и распространение «омикрона» по России. Возможно увеличение госпитализации детей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детский центрпредприятиекоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter