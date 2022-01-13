«Люди ехали к нам в мороз — их не пускали»: власти НСО пообещали детским центрам деньги за простой в праздники

В Новосибирской области на поддержку детских центров выделят
Детские развлекательные центры и игровые комнаты были закрыты с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. После этого часть развлекательных центров писали коллективное обращение к губернатору области с просьбой отменить запрет на деятельность и говорили о своем тяжелом финансовом состоянии.
Приходили клиенты и ругались
Управляющая семейным досуговым центром «Веселый остров» Александра Бородина рассказала, что главные удары после закрытия на новогодние праздники — имиджевые и зарплаты сотрудников:
— Мы потеряли очень много гостей. Это, может, самое главное. Помимо этого, наши сотрудники остались без работы в этот период, хотя уже стояли графики и они готовы были работать, и мы понимаем, что это двойная оплата для персонала, который получает почасовую оплату. Если мы говорим про наших гостей, то потери колоссальные имиджевые. К нам люди ехали в морозы на другой конец города и видят наши объявления. Сердце кровью обливалось. Я работала в офисе в это время и видела этих людей. Мы объясняли, извинялись, люди ругались. И это самое главное, когда люди перестают верить, — поделилась Александра Бородина.
Александра уточнила, что после открытия 10 января весь коллектив остался. Помимо потерь имиджевых потери для компании были и финансовые. На новогодние праздники у развлекательных сфер идет три четвертых всей выручки, уточняет управляющая семейным центром.
Сейчас детские центры просят правительство, чтобы их больше не закрывали.
— Мы перед закрытием обращались с просьбой, мы готовы были к ужесточенным мерам. Почему закрытие коснулось только детского досуга? В городе работали любые сферы развлечения: аквапарк, дельфинарии, любые спортивные, а ограничение коснулось только нас. Это было очень болезненно. Мы не понимали, в чём мы провинились. Мы как бизнес относимся очень ответственно. У нас весь коллектив был привит еще в октябре, хотя надо было с ноября по декабрь. У нас обратка центра ведется каждые два часа, — высказалась управляющая.
Она говорит, что детские центры в момент, когда им объявили о закрытии, были готовы к любым альтернативам. Они просили ввести
Больше не детский досуг
Во время закрытия в «Веселом острове» приняли решение дополнить концепцию. В ближайшее время помимо детского развлечения в центре будут организовывать спортивные мероприятия. Так, утверждает Александра Бородина, их компания сможет работать, если вновь закроют детские центры.
— Мы не думаем, что для нас новое закрытие станет роковым. Мы сейчас меняем концепцию внутри развлекательного центра и будем над этим работать. Спортивные центры работают с ограничениями, но работают, — рассказала управляющая.
Для смены концепции понадобится несколько месяцев. Сотрудникам развлекательного центра придется внести изменения в структуру, документацию и коллектив. Для работы спортивного центра нужны специально подготовленные инструкторы.
— Это будет параллельная история, которая позволит нам работать в другом формате немного. Это будет не просто квестовая история, которая есть сейчас, это будет в рамках наших масштабов, но спортивного направления, — поделилась Александра.
Управляющая центром видит в таком шаге точку роста:
— Сам центр очень гибко реагирует на все постановления. После изменения в концепции мы можем работать в любом формате, как нам будет удобно. Мы не знаем, как будут развиваться события. Может, спортивная концепция станет ведущей, но уходить от детской концепции мы не собираемся, — подвела черту управляющая.
Поддержка бизнеса
Заместитель министра промышленности Максим Останин рассказал, что подать заявки на субсидии детские центры смогут с 18 января. Чтобы получить денежную поддержку, нужно предоставить документы о том, что на новогодних каникулах центр не работал.
— На сегодня у нас работают порядка 247 таких предприятий, на них трудятся 1395 человек. Общий фонд —
За зимние каникулы было проведено 55 рейдов. Во время рейдов были обнаружены 5 нарушителей — они субсидии не смогут получить.
Александра Бородина отметила, что обещаемая поддержка несущественна:
— По большому счету, она будет невесома, но как поддержка она будет приятная. Что о нас не забывают, мы видим. Как я понимаю, больше нет возможности компенсировать, — поделилась управляющая.
Вирусологи прогнозируют появление пятой волны коронавируса в Новосибирске в конце января — начале февраля. Этому будут способствовать и прошедшие новогодние каникулы, и распространение «омикрона» по России. Возможно увеличение госпитализации детей.