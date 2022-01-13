«Люди ехали к нам в мороз — их не пускали»: власти НСО пообещали детским центрам деньги за простой в праздники

Сейчас детские центры просят правительство, чтобы их больше не закрывали.



— Мы перед закрытием обращались с просьбой, мы готовы были к ужесточенным мерам. Почему закрытие коснулось только детского досуга? В городе работали любые сферы развлечения: аквапарк, дельфинарии, любые спортивные, а ограничение коснулось только нас. Это было очень болезненно. Мы не понимали, в чём мы провинились. Мы как бизнес относимся очень ответственно. У нас весь коллектив был привит еще в октябре, хотя надо было с ноября по декабрь. У нас обратка центра ведется каждые два часа, — высказалась управляющая.