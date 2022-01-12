«Мешают пешеходам и самокатам»: Анатолий Локоть поручил сократить количество рекламных щитов на тротуарах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил уменьшить количество рекламных щитов в городе. По его словам, конструкции мешают пешеходам и самокатчикам.
— Давайте обратим внимание на этот вид рекламы как «ситиформат», который переполнил центр города, в том числе Красный проспект. Да, крупные конструкции ушли. Но «ситиформат» сегодня изобилует. Он не просто не украшает центральную часть города, но порой просто мешает. Мешает пешеходам, потому что конструкции забирают тротуары, мешают самокатам в том числе. Есть проблема в этом. Прошу заняться оптимизацией этих конструкций. Их количество явно сегодня диссонирует, — заявил глава города во время аппаратного совещания
Председатель комитета по рекламе и информации мэрии Олег Хорошунов заявил, что в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году с Вокзальной магистрали убрали 60% рекламных конструкций, но этого недостаточно. Также щиты убрали от Нарымского сквера, Димитровского моста и НГТУ НЭТИ. Всего за 2021 год в Новосибирске демонтировали около 1500 незаконных рекламных конструкций. К МЧМ-2023 в городе сократят количество рекламы на гостевых маршрутах.
НГС поговорил с новосибирцами и выяснил, что им не нравится в городе. Одна из причин недовольства — большое количество рекламы на улицах. Читайте, что еще горожане хотели бы изменить.
Ранее в мэрии сообщили, что для Новосибирска разработали новые правила размещения рекламы. Они ограничивают установку объемных конструкций в виде фигур.