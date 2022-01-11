В Новосибирской области объявили предупреждение из-за тумана

В Новосибирской области до утра 11 января местами прогнозируют туман. Предупреждение действует до 9:00 11 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Также жителям региона напомнили о гололеде на дорогах. В связи с этими явлениями действует «желтый» уровень погодной опасности.
Уровень погодной опасности синоптики обозначили как «желтый». Это означает, что погода потенциально опасна. Всего выделяют четыре уровня: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».
6 декабря Новосибирск окутал густой зимний туман. Тогда мы публиковали мрачные фото с улиц города.
Ранее синоптики сообщили, что в Новосибирск в ближайшие дни придут морозы. Холода продержатся несколько дней. 11 января, во вторник, и в среду, 12 января, температура ночью составит -16 ... -18 градусов, днем — -13 ... -15 градусов.