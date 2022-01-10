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К Новосибирску подбираются морозы до -27 градусов

Холода продержатся несколько дней

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Холодная воздушная масса установится над городом на несколько дней

Холодная воздушная масса установится над городом на несколько дней

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В Новосибирск в ближайшие дни придут морозы — такой прогноз составили синоптики.

— В городе будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3–9 м/с. Прошел холодный атмосферный фронт. Похолодание будет сегодня в течение дня. И холодная воздушная масса установится над городом на несколько дней, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

11 января, во вторник, и среду, 12 января, температура ночью составит -16... -18 градусов, днем — -13...-15 градусов.

В четверг, 13 января, ночная температура составит -22... -24 градуса, в пригороде -25...-27 градусов, дневная — -17... -19 градусов.

Когда в Новосибирске установятся морозы? Какими будут январь и февраль? Мы изучили прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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