К Новосибирску подбираются морозы до -27 градусов

В Новосибирск в ближайшие дни придут морозы — такой прогноз составили синоптики.
— В городе будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3–9 м/с. Прошел холодный атмосферный фронт. Похолодание будет сегодня в течение дня. И холодная воздушная масса установится над городом на несколько дней, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
11 января, во вторник, и среду, 12 января, температура ночью составит
В четверг, 13 января, ночная температура составит
Когда в Новосибирске установятся морозы? Какими будут январь и февраль? Мы изучили прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.