Одна Светолика и 712 Артемов: как в 2021 году новосибирцы называли своих детей

Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные имена в регионе за 2021 год (на момент подготовки материала была собрана статистика за 11 месяцев).
За прошедший год самыми популярными именами среди мальчиков стали Артем (712), Михаил (603), Александр (578). Девочек чаще всего называли София (558), Ева (443), Виктория (426).
Самыми редкими мужскими именами в 2021 году стали: Аверьян, Амур, Анис, Асгард, Белояр, Владомир, Герберт, Даниль и Данислав, Добромир, Добрыня, Елизар, Ен, Златан, Карло, Климентий, Космос, Лукьян, Маркс, Монтгомери, Одиссей, Радомир, Рост, Святогор, Харитон, Фирдаус, Авраам-Узиэль, Нур-Алим, Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир.
В самые редкие женские имена попали: Августина, Аксинья, Ассоль, Велеслава, Евангелия, Златомира, Кайлин, Лея, Мальвина, Мариэлена, Северина, Светолика, Тайна, Яснорада, Аннабелла-Виктория, Ариадна-Леонилла, Эмили-Киана, Роза-Мария, Ева-Виктория.
— За государственной регистрацией рождения в органы ЗАГС Новосибирской области обращаются граждане РФ (как русские по национальности, так и других национальностей) и иностранные граждане, в том числе дальнего зарубежья, — сообщили в пресс-службе ЗАГС.
В середине сентября новосибирская актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова родила трех девочек. Их назвали Паулина, Хлоя и Майя. Клавдия рожала в Областном перинатальном центре.
Екатерина Смирнова из Ярославля воспитывает трех семилетних девочек. Мама тройняшек рассказала о воспитании, тратах на школу и причитаниях прохожих.
В прошлом году в ЗАГСе опубликовали список редких имен. В 2020 году детей называли Кофи-Амоако и Эмберли-Роуз.