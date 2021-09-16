Актриса «Красного факела» родила тройню — дочерей назвали Паулина, Хлоя и Майя

— Илья Музыко, ты моя вселенная! Моя опора! Мое всё! Ты лучший муж, если бы не ты и твоя поддержка... Я тебя люблю, — написала, обращаясь к своему мужу, актриса. Илья также является актером «Красного факела».



Девушка поблагодарила всех, кто ее поздравлял.

— Вас так много, столько энергии, которая мне сейчас так нужна. Я очень благодарна. Я отвечу всем и каждому, только постепенно, — поделилась девушка.