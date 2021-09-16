Актриса «Красного факела» родила тройню — дочерей назвали Паулина, Хлоя и Майя

В Новосибирске актриса «Красного факела» родила тройню
Новосибирская актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова 13 сентября родила трех девочек. Спустя два дня она рассказала об том в своем инстаграме. Девочек назвали Паулина, Хлоя и Майя. Клавдия рожала в Областном перинатальном центре.
— Илья Музыко, ты моя вселенная! Моя опора! Мое всё! Ты лучший муж, если бы не ты и твоя поддержка... Я тебя люблю, — написала, обращаясь к своему мужу, актриса. Илья также является актером «Красного факела».
Девушка поблагодарила всех, кто ее поздравлял.
— Вас так много, столько энергии, которая мне сейчас так нужна. Я очень благодарна. Я отвечу всем и каждому, только постепенно, — поделилась девушка.
Как рассказала Клавдия в историях в инстаграме, во время беременности она набрала 24 килограмма. Девушку на своей страничке поздравил ее акушер Саргис Хачатрян.
— Рождение тройни — это всегда интересное событие в любом Перинатальном центре, особенно важное для оперирующего врача. Это тот случай, когда количество детских докторов в операционной почти догоняет количество докторов, которые занимаются непосредственно мамой, — рассказал в своих социальных сетях Саргис Хачатрян.
Коллектив театра также поздравил Клавдию.
— Театр «Красный факел» — одна большая семья, и такое событие в жизни Клавдии и Ильи не может обойти нас стороной. Мы поздравляем родителей, будем поддерживать их при необходимости. Клавдия сейчас до января на больничном, а с января может пойти в отпуск по уходу за детьми на полтора года. По истечении этого срока она по своему желанию сможет продлить этот отпуск еще на полтора года, — рассказали НГС в пресс-службе «Красного факела».
Клавдия выпустилась из Новосибирского государственного театрального института в 2013 году. Она играет в знаменитых новосибирских спектаклях, как, например, «Три сестры», «Онегин», «Довлатов.Анекдоты», «Дело».
Муж Клавдии Илья Музыко окончил Новосибирский государственный театральный институт в 2012 году. С 2012 года — актер новосибирского «Первого театра». С 2015 года — актер театра «Красный факел».
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