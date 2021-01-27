Кофи-Амоако и Эмберли-Роуз: какие еще имена получали младенцы в Новосибирской области в 2020 году

В 2020 году в Новосибирской области родились почти
Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы за 2020 год.
За прошлый год самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Михаил, Александр, Матвей и Дмитрий — так назвали 3239 младенцев. Девочек чаще всего называли Софиями, Полинами, Алисами, Викториями и Аннами — эти имена получили 2792 новорожденных.
Среди редких и необычных имен, которые получили новорожденные мальчики, ЗАГС выделил такие: Аверьян, Аврелий, Агап, Аким, Алекс-Финикс, Аристарх, Борислав, Братислав, Бронислав, Буян-Батыргы, Велеслав, Владлен, Влас, Даниэль-Александр, Даромир, Демьян, Дмитрий-Михаил, Добромир, Добрыня, Дык Тиен Фат, Евсевий, Евстафий, Елизар, Ерофей, Клим, Козьма, Коляда, Кофи-Амоако, Лавр, Леонард, Лука, Лукьян, Марк-Филипп, Мефодий, Марк-Фридрих, Наум, Пантелеймон, Петр-Адриан, Панкрат, Пантелей, Радамир, Радислав, Радмир, Радослав, Ратибор, Ратмир, Саян, Светогор, Светозар.
Девочкам также дали редкие имена: Аврора-Стефания, Азиза-Мирослава, Аксиния, Акулина, Аполлинария, Алиса-Милана, Алла-Амалия, Алена-Кристина, Анна-Мария, Ася, Велеслава, Вирсавия, Владислава, Владлена, Властелина, Герда, Глафира, Данелия, Дарина-Маргарита, Дарья-Анна, Джы-Хын, Добромира, Ева-Виктория, Ефросиния, Забава, Златослава, Лаурель, Лаурита, Лукерья, Любава, Любомила, Мария-Мириам, Мирабелла, Пелагея, Рада-Мира, Россияна, Ростислава, Святослава, Франка-Эва, Цветана, Эвита-Катарина, Эдельвейс, Эмберли-Роуз.
Также специалисты ЗАГСа добавили, что новосибирские родители не дали ни одному новорожденному матчество вместо отчества. В ведомстве отметили, что присвоение матчества российским законодательством не предусмотрено.
Весной 2020 года семья из Индии назвала сына Санитайзером. А его тезка по духу — Ковид — живет в Новокузнецке. Какими еще именами называли детей в других городах в коронавирусном году? Держите свежую подборку рассказов от людей, имена которых вы не скоро забудете (а быть может, не сразу вспомните).
В 2019 году новорожденным новосибирцам тоже давали необычные имена. А какие именно — читайте подробнее здесь.