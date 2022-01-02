«Боялась сказать мужу»: мама тройняшек рассказала о воспитании, тратах на школу и причитаниях прохожих

Героини этой истории встретили нас на пороге квартиры в нарядных цветных юбочках и с кошкой Соней на руках. Пока мы готовились к съемке, они с любопытством выглядывали из-за угла и тихонько смеялись, перешептываясь о чем-то своем. В это время встречать нас вышла их мама —
— Вы проходите с девочками в комнату, если я понадоблюсь, позовите, — улыбаясь проговорила женщина.
— Так вы нам и нужны, — отвечаем.
Екатерина — мама семилетних тройняшек: Маши, Вики и Николь. Семь лет назад на УЗИ женщине сообщили, что она беременна тройней. Для нее это стало шоком: первая беременность — и сразу трое! Мы побывали в гостях у семьи и узнали, как это — воспитывать трех почти одинаковых, казалось бы, девочек, сколько денег уходит на сборы в школу и остается ли у родителей время на себя.
— Какой была ваша реакция, когда узнали, что у вас будет тройня? Было страшно? О чем переживали больше всего? Вероятность забеременеть тройней естественным путем крайне мала. Это была естественная беременность или ЭКО?
— Сначала я не поверила. Потому что среди наших ближайших с мужем родственников не было двойняшек или тройняшек. А это была моя первая беременность, естественная и запланированная. То есть расчета на многоплодную беременность точно не было. Первое, что я почувствовала, был шок. А потом — страх. Потому что сейчас существует очень много осложненных беременностей. А тут на первом же УЗИ рассмотрели троих. Было очень страшно, что что-то пойдет не так. Мало ли какие отклонения. Но при этом на этом же первом УЗИ сказали, что все плоды развиваются одинаково. Поэтому дальше мы с мужем уже просто летали в эйфории и ждали родов. Хотя родов как таковых не было, поскольку мне делали кесарево сечение. Преждевременное, потому что Вику стали немножко девочки зажимать, и по весу она стала меньше. После родов мы примерно еще 2,5 месяца провели в больнице.
— Как муж отреагировал на новость о тройняшках? Обрадовался? Может, даже заплакал от радости?
— Он тогда работал на железной дороге. И, когда мне только сказали, я в таком шоке вышла. Я боялась ему позвонить и сказать. Думаю: «Сейчас под поезд бросится». Поэтому сказала ему только вечером, когда он пришел с работы. И узист сам был шокирован. Поэтому он предложил прийти на следующий день еще раз посмотреть и разрешил прийти с мужем. Второе УЗИ всё подтвердило. И с того момента начали с этой мыслью свыкаться.
— Некоторые женщины жалуются, что во время беременности не могут есть, их постоянно мучает токсикоз. С каждым месяцем становится всё тяжелее носить живот и всё сильнее болит спина. Как всё прошло у вас?
— На самом деле, вообще ничего не болело, живот был маленьким. Когда я легла на операционный стол, врачи спросили: «А вы уверены, что там трое?» И родились-то они маленькими: Маша весила 2 килограмма, девочки — по килограмму. Я тогда была молодая. Ни о чем не думала, честно говоря. Сейчас мне кажется, было бы больше страхов и переживаний за беременность. А тогда всё прошло очень быстро: не было токсикоза, каких-то проблем. Анализы всегда были в норме. Я даже в больницу заранее не ложилась, чтобы как-то проверяться или что-то делать. Всё было на лайте.
— Да вы счастливица. Редко кому везет так легко перенести беременность. А как обстояли дела после рождения детей? Ведь даже собрать новорожденного малыша на прогулку — целое дело. А тут нужно сразу троих. Вам с мужем помогали родственники?
— Мы первые два года жили с моей мамой. Мама помогала во всём. То есть даже сложно было на улицу выйти, на прогулку. Потому что пока их оденешь, пока вынесешь, уже много времени пройдет. Плюс мы тогда жили за городом, там было проще. Например, можно было попросить соседей присмотреть за коляской. Вообще этот период прошел незаметно — мы в садик-то быстро пошли, в полтора года. Когда нам дали ясли, я вышла на работу, дети пошли в сад, и понеслось — всё, как день сурка. Я, честно говоря, не заметила, как они пошли в школу в этом году. Всё происходит так быстро, что хочется хоть какие-то моменты сохранить в памяти и оставить их такими маленькими.
— Со временем, наверное, пришла сноровка? Расскажите, как вы проводите день многодетной мамы?
— Спасает, что я второй год работаю на удаленке. Это действительно удобно: утром успеваешь собрать, заплести, одеть, отправить школу. После учебы — забрать, посадить их за обед, за уроки, отправить на кружки. Дело в том, что наша работа предполагает ненормированный рабочий день и я могу распределить что-то на вечернее время. В этом плане всё успеваем. Папа у нас работает сменами на заводе «Луч», и если бы я работала в офисе, было бы сложно. Девочек пришлось бы отправить в продленку до шести вечера. Но я думаю, им будет тяжело сидеть в школе до такого времени. Бабушки, конечно, до сих пор помогают. Но мы сейчас не нагружаем их тремя сразу. То есть когда нам с мужем хочется куда-то отдельно поехать, мы делим их: одну — к одной бабушке, две — к другой, чтобы было полегче. Потому что когда они втроем собираются, всё равно больше ссорятся. Начинаются какие-то конфликты, дележки. Причем из-за мелочей, хотя мы им всё покупаем одинаково. То есть никто никогда ни в чем не обделен. Но, например, одна потеряла свою игрушку и пытается у другой забрать. Кто-то быстрее что-то взял, съел — и тут же начинаются ссоры.
— У девочек настолько одинаковые вкусы? Внешне они похожи. А по характеру?
— Вы знаете, нет. Сейчас уже они стали формироваться немножко по-другому. То есть любимые цвета, игрушки, друзья у каждой свои. У них это всё еще в процессе формирования. Это скорее у меня остался такой бзик одевать их одинаково. Но я стараюсь себя перестраивать, чтобы растить, так скажем, индивидуальностей. Сейчас мы стараемся больше прислушиваться к ним, кто что выбирает. И характеры у них разные: Маша, например, у нас очень спокойная. Неконфликтная абсолютно. Вероника с Никой — вот это да. Фурии такие. У них постоянно какие-то склоки, они постоянно перетягивают одеяло на себя. То есть с ними сложнее, наверное, договориться. Но в целом, я считаю, что с девочками проще, чем с мальчиками.
— Давайте немного поговорим о финансах. Каждый год родители близки к тому, чтобы заплакать горькими слезами перед 1 сентября, когда детей нужно собрать в школу. На одного ребенка в среднем уходит по 10–15 тысяч рублей. А у вас — трое, да еще и все одного возраста. Сколько вы примерно тратите на сборы в школу и в чем возникают сложности?
— С тех пор, как я стала многодетной мамой, в моем кругу тоже появилось много многодетных родителей. И мы делимся мнениями о том, как облегчить ситуацию, может, где-то сэкономить. Облегчает ситуацию то, что какие-то дорогие вещи или игрушки можно передавать от старших к младшим, но если дети одного возраста, то с этим всё сложнее.
Сложнее найти три одинаковых размера. В магазинах обычно размерный ряд максимум в двух экземплярах представлен, поэтому приходится через интернет заказывать, чтобы подобрать им всё одинаковое. До семи лет нам выплачивали пособие для тройняшек. И оно было действительно нужное и полезное. Но сейчас 7 лет исполнилось, пособие закончилось. Но в целом не жалуемся, папа работает, я работаю. Живем, как все.
У девочек просто какой-то бесконечный гардероб: платья, юбки, бантики, блузочки. Для нас не было сюрпризом, что девочек нужно будет собрать в школу. Поэтому мы постепенно покупали им всё необходимое. Из-за этого мы не ощутили, что 1 сентября было как-то сложно.
«Было бы неплохо, если бы государство помогало»
— Сейчас государство вам не помогает финансово? Если бы была возможность получить какую-то помощь, что было бы необходимо? Может, путевки в лагерь или на отдых?
— Было бы неплохо, если бы государство предлагало на семейный отдых какими-то субсидиями или компенсациями. Потому что собраться куда-то отдохнуть с семьей — это всегда очень накладно. Даже выход в наш местный дельфинарий или зоопарк может закончиться тем, что ты потратишь тысяч 20 рублей. В этом году мы смогли съездить на юг в пределах России и то как-то поделились, потому что муж сказал: ему интереснее отдохнуть в деревне с родителями. Детей спросили — Маша сказала, что она будет отдыхать с папой, а Вика с Никой ездили со мной в Сочи. С учетом того, что мы ездили «дикарями» и снимали гостевой дом, вместе с жильем и билетами на троих у нас вышло около 70 тысяч рублей.
— Некоторые мамы говорят, что они на отдыхе с детьми устают больше, чем на работе. Как прошел ваш отдых с девочками?
— Даже на отдыхе ты живешь по расписанию детей. Завтракать идешь в завтрак. То есть я бы, может, еще где-то до обеда повалялась, но они встают очень рано, поэтому приходится по этому расписанию жить. И да, наверное, отдохнуть получилось, но не в той мере, как хотелось бы. Хотелось бы всё-таки чуть больше своих планов осуществить и своего отдыха. А так получается, мы ходили с девочками в аквапарки, дельфинарии. То есть все развлечения — больше для девочек.
— Какие советы вы бы дали будущим родителям, ожидающим двойню, тройню, близняшек?
— Да я даже не знаю, что посоветовать. Потому что со стороны люди жалеют обычно, особенно когда видят маленьких. Говорят: «Ой, да как вы справляетесь?!» А когда ты непосредственно в теме, в деле, то ты не ощущаешь этого. У меня по-другому не было, и мне кажется, что так и должно быть. И, собственно, другие мои знакомые мамочки каких-то супертрудностей не ощутили. Конечно, на первых порах очень помогла бы поддержка родственников. В этом плане повезло, что мы жили у моей мамы и она нам во многом помогала. Я сама — из многодетной семьи, четвертый ребенок. Мама у нас получила орден материнства и славы. Она и своих детей воспитала и помогает с внуками. Их у нее кстати уже 10.
— Планируете рожать еще детей?
— Этот вопрос часто задавали поначалу. «За мальчиком пойдете?» И раньше даже крутились такие мысли. А сейчас девочки подросли, и я могу ощутить себя в своей работе, заняться карьерой. Я не готова снова вернуться к пеленкам и распашонкам. У моей сестры недавно родился ребенок, и мы решили, что понянчимся с ним.