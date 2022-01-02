«Боялась сказать мужу»: мама тройняшек рассказала о воспитании, тратах на школу и причитаниях прохожих

«Было бы неплохо, если бы государство помогало»

— Сейчас государство вам не помогает финансово? Если бы была возможность получить какую-то помощь, что было бы необходимо? Может, путевки в лагерь или на отдых?

— Было бы неплохо, если бы государство предлагало на семейный отдых какими-то субсидиями или компенсациями. Потому что собраться куда-то отдохнуть с семьей — это всегда очень накладно. Даже выход в наш местный дельфинарий или зоопарк может закончиться тем, что ты потратишь тысяч 20 рублей. В этом году мы смогли съездить на юг в пределах России и то как-то поделились, потому что муж сказал: ему интереснее отдохнуть в деревне с родителями. Детей спросили — Маша сказала, что она будет отдыхать с папой, а Вика с Никой ездили со мной в Сочи. С учетом того, что мы ездили «дикарями» и снимали гостевой дом, вместе с жильем и билетами на троих у нас вышло около 70 тысяч рублей.

— Некоторые мамы говорят, что они на отдыхе с детьми устают больше, чем на работе. Как прошел ваш отдых с девочками?

— Даже на отдыхе ты живешь по расписанию детей. Завтракать идешь в завтрак. То есть я бы, может, еще где-то до обеда повалялась, но они встают очень рано, поэтому приходится по этому расписанию жить. И да, наверное, отдохнуть получилось, но не в той мере, как хотелось бы. Хотелось бы всё-таки чуть больше своих планов осуществить и своего отдыха. А так получается, мы ходили с девочками в аквапарки, дельфинарии. То есть все развлечения — больше для девочек.

— Какие советы вы бы дали будущим родителям, ожидающим двойню, тройню, близняшек?

— Да я даже не знаю, что посоветовать. Потому что со стороны люди жалеют обычно, особенно когда видят маленьких. Говорят: «Ой, да как вы справляетесь?!» А когда ты непосредственно в теме, в деле, то ты не ощущаешь этого. У меня по-другому не было, и мне кажется, что так и должно быть. И, собственно, другие мои знакомые мамочки каких-то супертрудностей не ощутили. Конечно, на первых порах очень помогла бы поддержка родственников. В этом плане повезло, что мы жили у моей мамы и она нам во многом помогала. Я сама — из многодетной семьи, четвертый ребенок. Мама у нас получила орден материнства и славы. Она и своих детей воспитала и помогает с внуками. Их у нее кстати уже 10.

— Планируете рожать еще детей?

— Этот вопрос часто задавали поначалу. «За мальчиком пойдете?» И раньше даже крутились такие мысли. А сейчас девочки подросли, и я могу ощутить себя в своей работе, заняться карьерой. Я не готова снова вернуться к пеленкам и распашонкам. У моей сестры недавно родился ребенок, и мы решили, что понянчимся с ним.