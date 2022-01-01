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Новосибирец снял стройку четвертого моста с высоты — что там сейчас происходит

Посмотрите на заснеженный город с размахом

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На кадрах мелькают река Обь, Михайловская набережная, парк «Городское начало», памятник <nobr class="_">Александру III</nobr>

На кадрах мелькают река Обь, Михайловская набережная, парк «Городское начало», памятник Александру III

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Житель Новосибирска Спартак Васильев снял стройку четвертого моста с высоты. На кадрах мелькают река Обь, Михайловская набережная, парк «Городское начало», памятник Александру III.

— Съемки шли где-то час. Надеюсь, следующее видео будет уже с законченным мостом, — рассказал НГС автор ролика.

Жители Новосибирска отмечают, что с началом стройки их жизнь усложнили и без того сильные пробки. 21 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что постоянные пробки на площади Труда не связаны со строительством четвертого моста. Он считает, что пропускную способность участка можно улучшить.

Также в декабре стало известно, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство южной части транспортной развязки четвертого моста. Она будет находиться возле площади Труда. Сейчас строители ведут подготовительные работы.

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Михайловская набережнаячетвертый мостпарк «Городское начало»
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