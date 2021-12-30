30 декабря четверг
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 3/10
usd 73.65
eur 83.20
Тема дняКуда можно сливать отходы в Новосибирске. Карта
Все новости
Все новости

Еще одно загадочное похищение: в частном секторе Новосибирска неизвестные спилили и украли елку

Дерево срубили ночью, пока все спали

1 441
20Обсудить

Поделиться

Хозяева участка написали заявление в полицию

Хозяева участка написали заявление в полицию

Поделиться

В ночь с 29 на 30 декабря неизвестные спилили и украли елку, которая росла рядом с домом в частном секторе Ленинского района Новосибирска.

Инцидент произошел около дома по улице Дивногорской.

— Елка находилась за забором у нашего участка. Это мы высаживали там елки. И сегодня ночью одну из них спилили. Жалко, сил нет! Теперь озадачились тем, чтобы после Нового года установить того, кто это сделал. Остался просто пенек — сантиметров 15 от земли. Видимо, их кто-то спугнул, так как ее подпилили и сломали. Теперь ее только выкапывать — она никакая. Эта елка была меньше остальных, — рассказала сибирячка Татьяна.

Женщина уточнила, что после печальной предновогодней находки решила вызвать участкового и написала заявление о спиленной елке.

В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили обращение по этому поводу и сообщили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Подобная ситуация возникает в этом году в Новосибирске уже не впервые. В ночь на 25 декабря в двух районах Новосибирска неустановленные мужчины спилили и унесли с собой елки, которые росли на улицах города.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

елкаНовый год — 2022
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter