Еще одно загадочное похищение: в частном секторе Новосибирска неизвестные спилили и украли елку

В ночь с 29 на 30 декабря неизвестные спилили и украли елку, которая росла рядом с домом в частном секторе Ленинского района Новосибирска.
Инцидент произошел около дома по улице Дивногорской.
— Елка находилась за забором у нашего участка. Это мы высаживали там елки. И сегодня ночью одну из них спилили. Жалко, сил нет! Теперь озадачились тем, чтобы после Нового года установить того, кто это сделал. Остался просто пенек — сантиметров 15 от земли. Видимо, их кто-то спугнул, так как ее подпилили и сломали. Теперь ее только выкапывать — она никакая. Эта елка была меньше остальных, — рассказала сибирячка Татьяна.
Женщина уточнила, что после печальной предновогодней находки решила вызвать участкового и написала заявление о спиленной елке.
В ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили обращение по этому поводу и сообщили, что все обстоятельства произошедшего выясняются.
Подобная ситуация возникает в этом году в Новосибирске уже не впервые. В ночь на 25 декабря в двух районах Новосибирска неустановленные мужчины спилили и унесли с собой елки, которые росли на улицах города.