Еще одно загадочное похищение: в частном секторе Новосибирска неизвестные спилили и украли елку

В ночь с 29 на 30 декабря неизвестные спилили и украли елку, которая росла рядом с домом в частном секторе Ленинского района Новосибирска.



Инцидент произошел около дома по улице Дивногорской.

— Елка находилась за забором у нашего участка. Это мы высаживали там елки. И сегодня ночью одну из них спилили. Жалко, сил нет! Теперь озадачились тем, чтобы после Нового года установить того, кто это сделал. Остался просто пенек — сантиметров 15 от земли. Видимо, их кто-то спугнул, так как ее подпилили и сломали. Теперь ее только выкапывать — она никакая. Эта елка была меньше остальных, — рассказала сибирячка Татьяна.