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Тема дняКуда можно сливать отходы в Новосибирске. Карта
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«Горводоканал» назвал места, где можно сливать отходы, — публикуем карту

Предприятие жалуется, что отходы часто сливают в незаконные места

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Сибиряки нелегально сливают отходы в канализацию

Сибиряки нелегально сливают отходы в канализацию

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В «Горводоканале» заявили, что в Новосибирске регулярно сливают жидкие биологически отходы (ЖБО) в незаконных местах, и назвали точки, где это разрешено.

Одно из нелегальных мест стало широко известно на этой неделе. На улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого. Как рассказали НГС в «Горводоканале» им регулярно поступают жалобы на этот участок, но инструментов, чтобы наказать нелегалов, нет.

В МУП «Горводоканал» рассказали, что его сотрудники пытаются бороться с нелегальными ассенизаторами с помощью перекрытия канализационных колодцев. Они используют для этого блоки и плиты.

— Однако принятие мер такого характера неэффективно, поскольку на канализационных сетях города Новосибирска установлено более 30 тысяч колодцев и камер и ограничить доступ ко всем не представляется возможным, — рассказали в «Горводоканале».

Также, если ограничивать доступ к колодцам, то это может привести к опасным ситуациям в случае аварий.

«Горводоканал» утверждает, что единственный эффективный способ бороться — административная ответственность для нарушения, но сам «Горводоканал» такими полномочиями не обладает.

— Необходимо отметить, что МУП «Горводоканал» неоднократно направляло обращения в органы местного самоуправления в целях организации работы по привлечению нарушителей к административной ответственности. Однако в связи с изменением законодательства механизм участия должностных лиц мэрии Новосибирска в выявлении правонарушений и привлечении нарушителей к административной ответственности перестал действовать, — сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

МУП «Горводоканал», по их словам, отправляло предложение в Министерство природных ресурсов Новосибирской области с просьбой в содействии в вопросе привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих незаконный слив ЖБО.

В «Горводоканале» рассказали, что есть только 5 официальных мест, где можно сливать ЖБО:

  1. поселок Озерный, Армейский микрорайон, 10/1;
  2. Колыванское шоссе, 2, к. 2,
  3. Гусинобродское шоссе;
  4. Бердское шоссе;
  5. улица Петухова, 27а.
В Новосибирске

В Новосибирске

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После попадания в канализацию сточные воды очищаются.

— Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения, транспортируются на очистные сооружения канализации, где проходят полную биологическую очистку до нормативных требований и сбрасываются в реку Обь, — сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

НГС собирал в один материал полную историю поисков источников городской вони. Многие предполагали, что ее источник — «Кудряшовский» свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.

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ГорводоканалЖБОвонь
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