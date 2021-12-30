«Горводоканал» назвал места, где можно сливать отходы, — публикуем карту

В «Горводоканале» заявили, что в Новосибирске регулярно сливают жидкие биологически отходы (ЖБО) в незаконных местах, и назвали точки, где это разрешено.

Одно из нелегальных мест стало широко известно на этой неделе. На улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого. Как рассказали НГС в «Горводоканале» им регулярно поступают жалобы на этот участок, но инструментов, чтобы наказать нелегалов, нет.



В МУП «Горводоканал» рассказали, что его сотрудники пытаются бороться с нелегальными ассенизаторами с помощью перекрытия канализационных колодцев. Они используют для этого блоки и плиты.