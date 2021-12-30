«Горводоканал» назвал места, где можно сливать отходы, — публикуем карту

В «Горводоканале» заявили, что в Новосибирске регулярно сливают жидкие биологически отходы (ЖБО) в незаконных местах, и назвали точки, где это разрешено.
Одно из нелегальных мест стало широко известно на этой неделе. На улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого. Как рассказали НГС в «Горводоканале» им регулярно поступают жалобы на этот участок, но инструментов, чтобы наказать нелегалов, нет.
В МУП «Горводоканал» рассказали, что его сотрудники пытаются бороться с нелегальными ассенизаторами с помощью перекрытия канализационных колодцев. Они используют для этого блоки и плиты.
— Однако принятие мер такого характера неэффективно, поскольку на канализационных сетях города Новосибирска установлено более 30 тысяч колодцев и камер и ограничить доступ ко всем не представляется возможным, — рассказали в «Горводоканале».
Также, если ограничивать доступ к колодцам, то это может привести к опасным ситуациям в случае аварий.
«Горводоканал» утверждает, что единственный эффективный способ бороться — административная ответственность для нарушения, но сам «Горводоканал» такими полномочиями не обладает.
— Необходимо отметить, что МУП «Горводоканал» неоднократно направляло обращения в органы местного самоуправления в целях организации работы по привлечению нарушителей к административной ответственности. Однако в связи с изменением законодательства механизм участия должностных лиц мэрии Новосибирска в выявлении правонарушений и привлечении нарушителей к административной ответственности перестал действовать, — сообщили в пресс-службе «Горводоканала».
МУП «Горводоканал», по их словам, отправляло предложение в Министерство природных ресурсов Новосибирской области с просьбой в содействии в вопросе привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих незаконный слив ЖБО.
В «Горводоканале» рассказали, что есть только 5 официальных мест, где можно сливать ЖБО:
- поселок Озерный, Армейский микрорайон,
10/1;
- Колыванское шоссе, 2, к. 2,
- Гусинобродское шоссе;
- Бердское шоссе;
- улица Петухова,
27а.
После попадания в канализацию сточные воды очищаются.
— Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения, транспортируются на очистные сооружения канализации, где проходят полную биологическую очистку до нормативных требований и сбрасываются в реку Обь, — сообщили в пресс-службе «Горводоканала».
НГС собирал в один материал полную историю поисков источников городской вони. Многие предполагали, что ее источник — «Кудряшовский» свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.